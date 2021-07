Na Clubhouse możesz nie tylko rozmawiać, ale też wysyłać prywatne wiadomości

Clubhouse to jedna z aplikacji-fenomenów, o których — mam wrażenie — zrobiło się równie szybko głośno, co i słuch po nich ginie. Spora w tym zasługa kwestii tego, że niemal każdy inna komunikator (i/oraz) platforma social-media kopiuje pomysł twórców, dodając analogiczne opcje u siebie na platformie. Prawdopodobnie nie pomaga także fakt, że by dołączyć do tamtejszej społeczności niezbędne jest zaproszenie (u szczytu popularności — sprzedawane na aukcjach internetowych nawet po kilkaset złotych!) i urządzenie z iOS lub iPadOS na pokładzie. Clubhouse na Androida zadebiutował niespełna ponad miesiąc temu, a jak wiadomo — w dzisiejszym świecie technologii to mała wieczność.

My hat? Tipped

My mic? Flashed

My messaging? Direct. After we unintentionally leaked their feature 5 times, here's our beloved engineering team introducing the new Clubhouse Backchannel 🥰 pic.twitter.com/3bPHeGxQaZ — Clubhouse (@Clubhouse) July 14, 2021

A dopiero teraz, kiedy boom na Clubhouse już się skończył, kurz opadł, tłum w dużej mierze się rozproszył po innych miejscach które oferują te same opcje i są łatwiej dostępne dla szerszego grona odbiorców, twórcy platformy dodali opcję która niewątpliwie powinna była tam trafić na samym początku. Mam na myśli Backchannel — czyli prywatne wiadomości, które użytkownicy platformy mogą ze sobą wymieniać zarówno na iOS jak i Androidzie. Od samego początku użytkownicy mogą tam rozmawiać prywatnie, a także w większej grupie. Nie zabrakło także opcji wysyłania linków — ale obecnie można zapomnieć o dzieleniem się obrazkami i filmami inaczej, niż za pośrednictwem zewnętrznych platform i wysyłaniu sobie do nich… po prostu odnośników.

Czy to wystarczy, aby aplikacja utrzymała się na powierzchni i płynęła dalej? Czas pokaże — na tę chwilę nie wygląda to zbyt kolorowo, ale faktem jest, że pokojów tam nie brakuje — podobnie jak aktywnych użytkowników. Kto wie, może analogiczne rozwiązania u konkurencji się nie przyjmą (Twitter dziś ogłosił że swoje Fleets, czyli kopię Relacji, po ośmiu miesiącach zamyka) — i jednak Clubhouse ma szansę na tym drapieżnym rynku zawojować dłużej?