Każdy będzie miał Windowsa w chmurze. Microsoft pokaże Cloud PC

Pierwsze plotki na temat tej usługi pojawiały się już jakiś czas temu, ale w przededniu prawdopodobnej prezentacji Cloud PC wiemy już sporo więcej. Wygląda na to, że firma z Redmond w jakiś sposób planuje włączyć Cloud PC w ofertę Microsoft 365, ale na ten moment trudno stwierdzić, czy każdy użytkownik z aktywną subskrypcją otrzyma możliwość korzystania z Windowsa w chmurze, czy będzie to w jakiś sposób regulowane. Sama idea wydaje się jednak bardzo intrygująca i Microsoft będzie raczej starał się dotrzeć z nią do jak najszerszego grona odbiorców.

Cloud PC trafi na iOS-a, Androida i inne platformy

Docelowo Cloud PC ma być dostępne za pośrednictwem aplikacji dla iOS-a i Androida, a także na macOS i innych komputerach z Windowsem. Koncept zakłada przedstawienie użytkownikom propozycji „Windows anywhere”, czyli uczynienia z Windowsa platformy zawsze dostępnej do użytku, niezależnie od posiadanego urządzenia. O ile w przypadku komputerów potrafię to sobie wyobrazić, to smartfon czy mniejszy tablet w rękach konsumenta nie wydaje się odpowiednim urządzeniem na korzystanie z systemu przeznaczonego do obsługi myszą i klawiaturą. Windows 11 to odrobinę zmienia, ale daleko mu do tego, co oferują platformy stworzone z myślą o gestach multitouch.

Windows 11 odpowie Ci na niezwykle istotne, życiowe pytanie