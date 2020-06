Takich, opisanych wcześniej, sytuacji przy tradycyjnym hostingu nie będzie w przypadku hostingu w chmurze. Powyższa grafika w dość prosty i intuicyjny sposób to wyjaśnia. Dzięki technice load balancing ruch generowany przez wiele serwisów internetowych równoważony jest i dynamicznie rozdzielany pomiędzy setki, a nawet tysiące innych maszyn, jeśli obsługuje większą ilość serwisów. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie i nie powoduje przerw w działaniu żadnych z serwisów, bo przydzielenie właściwego serwera odbywa się w czasie liczonym w dziesiątych częściach sekundy. W przypadku, gdy choćby jeden z serwisów zaczyna generować większy ruch niż zwykle, load balancery natychmiast reagują i rozkładają go pomiędzy serwery dostępne w klastrze.

Gwarancja szybkości działania wyłącznie na hostingu w chmurze

Warto tu jeszcze zaznaczyć, że hosting w chmurze to nie tylko niezawodność i ciągłość działania, ale i dużo większa szybkość niż w przypadku tradycyjnego hostingu. Hosting w chmurze napędzają bardzo szybkie serwery Intel Xeon 5 GHz, z małą liczbą rdzeni, ale za to z wysokim taktowaniem zegara. Do tego dochodzi wydajne ich chłodzenie, pozwalające na ciągłą pracę z maksymalną dostępną wydajnością.

Tutaj można by zapytać – ale co stoi na przeszkodzie, aby takie same serwery wykorzystać w tradycyjnym hostingu? Oczywiście jest to możliwe, jednak bardzo kłopotliwe z uwagi na specyfikę działania takich serwerów. Wspomniana już wcześniej sytuacja, w której jeden z serwisów generuje zwiększony ruch, powoduje, iż taki serwer z małą liczbą rdzeni bardzo szybko uległby przeciążeniu i spowolnił działanie wszystkich serwisów, które obsługuje. W przypadku hostingu w chmurze load balancery natychmiast wykrywają zwiększone obciążenie i dynamicznie przydzielają zapytania do najmniej obciążonych serwerów, dzięki czemu ten zwiększony ruch rozłoży się na znaczną liczbę serwerów, nie na jeden, jak w tradycyjnym hostingu.

Hosting w chmurze odporny na awarie