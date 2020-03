Bezpieczeństwo kopii zapasowych plików

To, że trzeba je robić już wiemy. Pytanie pozostaje, gdzie je wykonywać? Niezwykle ważne jest tu bezpieczeństwo samych danych, ponieważ oprócz awarii dysku zagrożenia płyną również z sieci. Przykładem może być włamanie na nasz komputer, kiedy to haker uzyskuje dostęp do wszystkich naszych plików i może dowolnie je zmieniać czy usuwać. Do tego istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania przez niego dostępu do naszych kopii zapasowych, jeśli korzystamy z jakichś darmowych dysków sieciowych, jak choćby Google Drive, ponieważ niemal zawsze jesteśmy zalogowani w przeglądarce do usług Google. Nie wspominając już o braku szyfrowania.

Zagrożenia tego typu nie występują, jeśli korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którzy oferują dodatkowe zabezpieczenia naszych danych. Spółka nazwa.pl od jakiegoś czasu udostępnia usługę o nazwie Cloud Backup, która doczekała się nowych funkcji podnoszących jeszcze bardziej poziom zabezpieczeń wykonywanych kopii zapasowych. Aby dostać się do nich, haker, oprócz złamania zabezpieczeń na naszym komputerze, musiałby dodatkowo obejść zabezpieczenia serwerów nazwa.pl, na których przechowywany jest nasz backup.

Data Center nazwa.pl

Zanim przejdziemy do samej usługi i wspomnianych nowości, zerknijmy na chwilę na serwery nazwa.pl i technologie, na których są oparte. Spółka korzysta z czterech data center zlokalizowanych w Krakowie, Warszawie, Frankfurcie i Amsterdamie, spełniających normy TIER III i TIER IV, połączonych ze sobą łączami światłowodowymi o przepustowości na poziomie ponad 200 Gbps. Na połączenia z polskimi punktami wymiany ruchu operatorskiego składają się punkty wymiany danych PLIX, TPIX, THINX i EPIX:

EPIX – 100 Gbps

TPIX – 20 Gbps

PLIX – 10 Gbps

THINX – 10 Gbps

Do tego dochodzą punkty styku z polskimi operatorami telekomunikacyjnymi:

Orange – 20 Gbps

NETIA – 10 Gbps

Oraz punkty w globalnej sieci połączeń, takie jak DE-CIX Frankfurt, AMS-IX Amsterdam czy DE-CIX Nowy Jork:

AMS-IX w Amsterdamie – 10 Gbps

DE-CIX we Frankfurcie – 10 Gbps

DE-CIX w Nowym Jorku – 1 Gbps

DE-CIX w Berlinie – 100 Mbps

DE-CIX w Dusseldorfie – 100 Mbps

DE-CIX w Hamburgu – 100 Mbps

DE-CIX w Istambule – 100 Mbps

DE-CIX w Marsylii – 100 Mbps

DE-CIX w Monachium – 100 Mbps

Jak również z globalnymi operatorami telekomunikacyjnymi:

UPC – 10 Gbps

Level(3) – 10 Gbps

Cogent – 10 Gbps

Firma nazwa.pl wykorzystuje do tych połączeń, zapewniające niskie opóźnienia i szybkość przekazywanych informacji, rutery Juniper MX oraz przełączniki Juniper QFX. Cały sprzęt sieciowy w wymienionych wyżej data center zapewnia wydajność na poziomie ponad 1 Tbps, a interfejsy sieciowe pracują z szybkością 100 Gbps.

Infrastruktura nazwa.pl przygotowana jest na dokładną analizę ruchu IP z sieci internetowej, pozwalającą na wykrycia oraz odfiltrowanie szkodliwego ruchu, co chroni przede wszystkim przed atakami typu DDoS, atakami wolumetrycznymi (wysycenie łącza), SYN flood, UDP ICMP flood i DNS lub NTP reflection.

Ponadto nazwa.pl uruchomiła globalną sieć serwerów DNS Anycast, zapewniającą niskie czasy odpowiedzi na zapytania i dodatkowo jeszcze bardziej chroniącą przed atakami typu DDoS.

Cała infrastruktura Spółki i zastosowane w niej zabezpieczenia pozwalają na świadczenie usług przez 99,9% czasu, co wynika z danych pochodzących z ciągłego monitorowania serwerów nazwa.pl.

Cloud Backup na serwerach nazwa.pl

Wracając już do Cloud Backup, to usługa dzięki której możecie wykonywać w pełni automatycznie kopie plików ze swojego komputera. Wszystkie dane z backupu są szyfrowane lokalnie na komputerze za pomocą algorytmu AES-256. Dzieje się to jeszcze przed wysłaniem ich na serwery Spółki. Tak więc nikt bez znajomości waszego hasła nie będzie w stanie ich odczytać, również nazwa.pl.

Przy konfiguracji usługi zaznaczamy katalogi, w których znajdują się nasze pliki, a po utworzeniu z nich pierwszej kopii zapasowej, kolejne tworzone są na zasadzie aktualizacji. Aktualizację możemy ustawić według własnego harmonogramu, w którym ustalamy datę jej wykonania oraz dni tygodnia, w których ma się odbywać. Oczywiście istnieje też opcja ręcznej aktualizacji naszej kopii, niezależnie od harmonogramu, bezpośrednio po modyfikacji plików na komputerze.

Co ważne, niewielka zmiana w dużym pliku na naszym komputerze wysyłana jest na serwer w postaci tylko tego zmienionego fragmentu, dzięki czemu nie obciążamy kilkukrotnie naszego łącza. Dane te zapisywane są na dyskach tworzących macierz RAID10, a dodatkowo kopia zapasowa trzymana jest w osobnym Data Center.

Dane z komputera przed wysłaniem na serwer są kilkukrotnie kompresowane, dzięki czemu możliwe jest archiwizowanie większej ilości plików i przesyłanie większej ilości danych w tym samym czasie.

Nasza kopia zapasowa na serwerach nazwa.pl utrzymywana jest przez 90 dni, nawet po usunięciu plików z komputera. W tym czasie możemy odzyskać te pliki w każdej wersji z poszczególnych dni, w których kopia była wykonywana.

Nowości w Cloud Backup

Na początku wspominałem o nowościach udostępnionych przy ostatniej aktualizacji usługi. Wśród nich nazwa.pl wymienia przede wszystkim te zwiększające bezpieczeństwo usługi.

Od teraz, aby usunąć wybraną kopię zapasową, konieczne będzie potwierdzenie tej operacji kodem jednorazowym, który generowany będzie w Panelu Klient nazwa.pl.

Drugą nowością jest dodanie możliwości zmiany hasła szyfrowania naszych danych, dzięki czemu będziemy mogli zadbać o bezpieczeństwo naszego hasła, regularnie je zmieniając. No i oczywiście przyda się z chwilą, kiedy podejrzewać będziemy, iż ktoś poznał nasze hasło.

Cena usługi Cloud Backup

Na koniec pozostaje pytanie, ile to wszystko kosztuje? Otóż cena będzie zaskoczeniem, za spokój i bezpieczeństwo naszych danych zapłacimy w pierwszym roku 60 zł, co miesięcznie wyniesie okrągłe 5 zł. W pakiecie dostajemy 1 TB pojemności na nasze dane, 90 dni przechowywania kopii usuniętych z komputera danych, szyfrowanie AES-256, własny harmonogram wykonywania kopii zapasowych, łatwą i szybką konfigurację usługi w przeglądarce oraz dane przechowywane w bezpiecznym data center. Co ważne, nazwa.pl umożliwia testowanie usługi za darmo przez 90 dni, w tym czasie możecie spokojnie sprawdzić ją w działaniu i dopiero później zadecydować, czy chcecie nadal z niej korzystać, już odpłatnie.

Samo korzystanie z usługi Cloud Backup, czy jej konfiguracja są bardzo proste i intuicyjne, nie powinni mieć z tym problemu nawet mniej techniczni użytkownicy komputerów i Internetu. W przyszłym tygodniu pojawi się na Antyweb test tej usługi, tymczasem sami możecie już aktywować ją za darmo na stronie Cloud Backup, przy zamówieniu usługi w polu voucher wpisując kod ka65-8326-8595, ważny do 19.04.2020 r.

Tekst powstał we współpracy z nazwa.pl.