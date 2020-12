Macie dość Zooma? A co powiecie na polską platformę?

Temat pandemii był już poruszany we wszystkich możliwych konfiguracjach i we wszystkich możliwych mediach. Niestety, pomimo tego, że w poprawę sytuacji zaangażowano wiele sił i środków, ta wydaje nigdzie się nie wybierać. Jak już wspomniałem kiedyś, osobiście cieszę się, że koronawirus uderzył w nas teraz, a nie np. 20 lat temu, gdzie poziom technologii znacznie utrudniałby tak ważne rzeczy jak zdalna praca czy zdalne nauczanie. Jednym z kluczowych komponentów jest tu oprogramowanie konferencyjne oraz narzędzia do wideospotkań, których popularność w ostatnim czasie wystrzeliła. Najsławniejszym z nich stał się chiński Zoom. Niestety, kij ten ma dwa końce i wszyscy użytkownicy byli z tego programu i faktu jego powszechnego użytkowania zadowoleni. Szczególnie we znaki marce dał się problem z bezpieczeństwem konwersacji oraz danych samych użytkowników. Dlatego też niektórzy ludzie szukają dobrych alternatyw dla tego oprogramowania. Tak się składa, że jedna z takich alternatyw powstała w Polsce.

ClickMeeting z dwoma milionami użytkowników

Clickmeeting jest firmą, która na rynku funkcjonuje od 2011 i od tamtego czasu udoskonala swoje narzędzie do wideokonferencji, webinarów i zdalnego nauczania. Oprogramowanie używane jest w wielu krajach świata, a sam system dostępny jest w 7 językach. Nie ma więc tu mowy o małym graczu. Zwłaszcza, że już w 2019 liczba uczestników wyniosła okrągły milion. 2020, z oczywistych względów, był pod tym kątem rekordowy, ponieważ liczba osób korzystających z ClickMeeting się podwoiła. 2 mln użytkowników to oczywiście mniej, niż 800 mln korzystający z Zooma, ale trzeba przyznać, że rodzima aplikacja ma w rękawie parę asów. Pierwszym z nich jest chociażby bezpieczeństwo zarówno samych konferencji, jak i danych użytkowników. Zaletą jest też przystępny plan cenowy, skalowalny w zależności od tego, do ilu osób chcemy dotrzeć z naszą transmisją.

Obecnie umożliwiamy organizowanie wydarzeń na ponad 5 tysięcy osób, w planach na najbliższą przyszłość mamy dalsze zwiększanie tej liczby. Planujemy również stopniowo dodawać funkcje pozwalające na większą interaktywność uczestników wydarzeń masowych. Tutaj tak samo, jak w przypadku wydarzeń edukacyjnych, spodziewam się, że w przyszłości popularny stanie się hybrydowy tryb organizacji eventów, w których część uczestników będzie obecna na miejscu, a pozostali będą brali udział w wydarzeniu za pośrednictwem Internetu.

– Rajmund Dziemaszkiewicz, Dyrektor Produktu z ClickMeeting