Ośmioodcinkowa seria Netfliksa zadebiutuje w sierpniu, a platforma właśnie podzieliła się zwiastunem zapowiadającym tę premierę. Punktem wyjścia do historii jest zdjęcie opublikowane w Sieci, na którym widzimy jednego z głównych bohaterów serialu, Nicka, trzymającego kartkę z napisem „Znęcam się nad kobietami. Umrę, gdy zdobędę 5 milionów odsłon”. Na fotce widzimy, że mężczyzna jest dotkliwie pobity, ale nie wiemy, czy publikacja jest przyznaniem się do winy, czy karą, czy groźbą.

Clickbait – nowy serial Netfliksa na zwiastunie

Starające się odzyskać Nicka i uratować jego życie siostra z żoną (grane przez Zoe Kazan i Betty Gabriel) dość szybko zorientują się, że prawdziwe oblicze Nicka Brewera (Adrian Grenier) jest odmienne od obrazka, z którym mają do czynienia na co dzień. Uznawany za kochającego brata i męża Nick ma jednak sporo do wyjaśnienia. Jak mężczyzna wyjaśni swoją drugą stronę?

Thriller Netfliksa będzie przedstawiać akcję z różnych perspektyw, a sam opis produkcji zdradza, że serial przygląda się temu, jaką rolę w podsycaniu naszych najbardziej niebezpiecznych i nieujarzmionych impulsów odgrywają media społecznościowe, odsłaniając przy tym coraz szerszą przepaść dzielącą nasze wirtualne i rzeczywiste życia.

Opis przywodzi oczywiście na myśl opublikowany stosunkowo niedawno na Netflix dokument „Dylemat społeczny”, w którym ten oraz wiele innych wątków dotyczących social media było poruszonych. Zamiast formy dokumentu, tym razem zdecydowano opowiedzieć historię za pomocą fabuły, która na pewno będzie zadawać wiele pytań i szukać na nie odpowiedzi wraz z widzami. Oby nie wszystko było podane na tacy i pozostało trochę przestrzeni na interpretację i wyciąganie wniosków, bo wtedy produkcja zrobi większe wrażnie. Być może taki rodzaj materiału okaże się też bardziej atrakcyjny dla widzów.