Benzyna, diesel i napęd elektryczny

Citroen nie zdradził jeszcze całej gamy silnikowej, ale wiemy, że do napędu posłużą silniki benzynowe, diesla oraz elektryczny. Patrząc na to co oferowane jest w innych modelach koncernu i na normy emisji spalin, w ofercie pojawi się silnik 1.2 PureTech dostępny w wersjach 100, 130 i 155 KM, diesel to jednostka o pojemności 1,5 litra i mocy 100 KM, a elektryk ma bazować na modelach Peugeot 208/2008. Jeśli tak byłoby faktycznie, to do dyspozycji mielibyśmy baterie o pojemności 50 kWh, silnik o mocy 136 KM oraz zasięg na poziomie około 340 km. Więcej informacji dostaniemy zapewne już za 2 tygodnie.