Cisco Kraków świętuje 9. rocznicę otwarcia i dodaje nowe strategiczne funkcje

Cisco Kraków świadczy usługi techniczne i biznesowe klientom, partnerom i pracownikom firmy w różnych obszarach, w tym: Customer Experience, finansów i operacji.

Cisco stale rozwija się w Krakowie i dodaje nowe strategiczne funkcje do zakresu świadczonych usług – najnowszym przykładem jest wsparcie inżynieryjne dla klientów Cisco ThousandEyes w regionie EMEAR.

Ubiegły rok podkreślił krytyczne znaczenie infrastruktury cyfrowej. Organizacje przechodzą na nowy, cyfrowy model działania, aby jeszcze lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania. Dla firm oznacza to konieczność położenia jeszcze większego nacisku na procesy transformacji cyfrowej – aby móc świadczyć swoje usługi w pierwszej kolejności w modelu cyfrowym. Cisco Kraków odgrywa kluczową rolę we wspieraniu naszych klientów w tym procesie. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że Cisco nadal się rozwija w Krakowie i dodaje nowe strategiczne funkcje, tworząc wysokiej jakości miejsca pracy i przyczyniając się do rozwoju w Polsce gospodarki opartej na wiedzy.

– mówi Przemysław Kania, Dyrektor Generalny, Cisco Polska.

Cisco ThousandEyes: wsparcie inżynieryjne dostarczane z Krakowa

Firma ThousandEyes została przejęta przez Cisco w 2020 roku. Dzięki technologii analityki sieci i chmury od ThousandEyes, klienci zyskują kompleksowy wgląd w sposób dostarczania aplikacji i usług przez Internet, co pozwala im wskazać niedociągnięcia i poprawić wydajność sieci i aplikacji w sieciach korporacyjnych i chmurze.

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło gwałtowne przyspieszenie wdrażania chmury, wykorzystania aplikacji SaaS oraz Internetu i sieci znajdujących się poza kontrolą działów IT. To zwiększone uzależnienie od Internetu i sieci zewnętrznych, spotęgowane w ciągu ostatniego roku przez pandemię COVID-19, znacznie zmniejsza zdolność firmowych zespołów IT do przewidywania, wizualizacji i kontrolowania operacji w sieci. Rezultatem jest często chaotyczne i niemożliwe do zarządzania środowisko IT, które sprawia, że ​​rozwiązywanie problemów jest czasochłonne i może mieć ogromny wpływ na wrażenia klientów, reputację marki i przychody.

Zespół ThousandEyes w Krakowie będzie składał się z inżynierów wsparcia i konsultantów usług profesjonalnych, którzy będą pełnić rolę pomostu między klientami a zespołami inżynierskimi ThousandEyes. Będą wspierać wdrażanie rozwiązań ThousandEyes, pomagając klientom osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji.

Jest to kolejny zespół wsparcia inżynieryjnego działający w ramach Cisco Kraków, po otwarciu centrum wsparcia klientów Cisco AppDynamics na początku tego roku.

Największe centrum Cisco Customer Experience w Europie

Oprócz nowych zespołów dołączających do Cisco Kraków z przejętych firm, Cisco kontynuuje rozwój już istniejących w Krakowie zespołów. Ponad 70% wszystkich pracowników Cisco Kraków należy do organizacji Customer Experience (CX) & Operations, co czyni Kraków największym centrum Customer Experience dla Cisco w regionie EMEAR.

Zespół Customer Experience pomaga klientom Cisco zmaksymalizować wartość biznesową wykorzystywanej przez nich technologii, koncentrując się na kilku kluczowych obszarach:

Wsparcie techniczne dostarczane przez światowej klasy ekspertów i oparte na wiedzy zgromadzonej podczas rozwiązywania milionów problemów technicznych na całym świecie każdego roku.

Proaktywne zarządzanie, monitorowanie, optymalizacja i ochrona środowisk IT w celu skrócenia czasu uzyskania korzyści.

Zaangażowanie ekspertów w zakresie nowych technologii, od strategii i projektu po wdrożenie, przy minimalizacji ryzyka.

Nasza organizacja Customer Experience (CX) w Krakowie istnieje, aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze doświadczenia w korzystaniu z naszej technologii. Oferujemy najlepsze w swojej klasie usługi na każdym etapie cyklu życia wszystkich naszych rozwiązań: sieciowych, centrów danych, cyberbezpieczeństwa, chmury, narzędzi do współpracy i IoT. Ponad 70% wszystkich pracowników Cisco Kraków należy do organizacji CX, co czyni nas największym hubem inżynierów Cisco w Europie. I wciąż się rozwijamy, szukając najlepszych talentów do pracy w CX Kraków.

– dodaje Phil Wolfenden, wiceprezes, Cisco CX Centers EMEAR.

Cisco Kraków: Najlepsze Miejsce Pracy i dobry obywatel Krakowa

Cisco Kraków ma unikalną tożsamość i kulturę, pielęgnowaną przez inicjatywę pracowniczą Connected Poland, która pomaga angażować pracowników w szeroki zakres dodatkowych działań. W Cisco Kraków pracują przedstawiciele 70 narodowości, a około 1/3 pracowników pochodzi spoza Polski. 40% pracowników Cisco w Krakowie to kobiety. Kultura integracji i różnorodności to jeden z głównych powodów, dla których Cisco co roku znajduje się w czołówce najlepszych miejsc pracy w Polsce w rankingu Great Place to Work.

Jolanta Nowak, Liderka ds. HR, Cisco Polska i CX Centers EMEAR podkreśla, jak jest to ważne:

Rozwijając Cisco Kraków o nowe strategiczne funkcje, cieszymy się, że możemy tworzyć możliwości zatrudnienia dla inżynierów i specjalistów biznesowych, niezależnie od ich pochodzenia i tego, gdzie aktualnie się znajdują na swojej ścieżce kariery. Jesteśmy zdeterminowani, aby wraz z dalszym rozwojem, utrzymać naszą integracyjną i dynamiczną kulturę, bo to na niej opiera się nasz sukces i to ona od kilku lat zapewnia nam miejsce wśród najlepszych miejsc pracy w Polsce w rankingu Great Place to Work.

Cisco to także firma zaangażowana w sprawy Krakowa, pozytywnie oddziałująca na lokalną społeczność. W bieżącym roku fiskalnym (który kończy się dla Cisco 31 lipca) ponad połowa pracowników zaangażowała się w jakąś formę działalności społecznej, wolontariat lub charytatywnie: pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, pakowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących, sprzątanie parków narodowych, zbieranie żywności i pieniędzy na schroniska dla zwierząt, żeby wymienić tylko kilka przykładów.