Spotify (nareszcie) lepiej zsynchronizowane z Chromecastem!

Grafika: 9to5Google

Spotify na komputery (Windows, Mac) z lepszym wsparciem dla Chromecasta

Dotychczas kontrolowanie muzyki na urządzeniach sparowanych za pośrednictwem Chromecasta było możliwe, owszem, ale dopiero wtedy, gdy takie połączenie zostało zainicjowane z poziomu smartfona lub tabletu z systemami iOS / Android. Ale w najnowszej wersji aplikacji nareszcie się to zmienia — i od wersji 1.1.38 w menu Podłącz do urządzenia będziemy mogli wybierać także te z Chromecastem — podpisane po prostu Google Cast. Tyczyć się to będzie zarówno głośników, telewizorów, jak i innych sprzętów wykorzystujących rozwiązanie Google.

Spotify Connect jest świetne — i z każdą aktualizacją rośnie w siłę. I szczerze mówiąc — biorąc pod uwagę jak popularny jest Chromecast — to wprost niewiarygodne, że tyle przyszło nam czekać na rozpoczynanie połączeń z poziomu komputera, bez angażowania do tego telefonów i tabletów. No ale priorytety — chyba nikt nie ma złudzeń które z opcji są ważniejsze, co?

Źródło