Ciemny motyw jako funkcja przeglądarki: Google zamiast rozwiązać problem, próbuje go obejść

Niektóre rzeczy wychodzą lepiej Google, inne Apple czy Microsoftowi. Ten ostatni całkiem nieźle poradził sobie z trybem ciemnym w Windows 10 (choć wciąż brakuje mi automatycznego przełączania np. o zmroku), natomiast najlepiej wyszło to Apple w iOS 13 i macOS, gdzie interfejs i systemowe aplikacje były gotowe na czas. Google zalicza opóźnienia, brak spójności pomiędzy aplikacjami z niejasnych powodów i wygląda na to, że nawet Facebook zdąży zaktualizować swoje aplikacje prędzej, niż oni.

— przeczytacie w tekście Ciemny motyw w aplikacjach Google na iOS to jakaś loteria lub żart, który kilka dni temu przygotował Konrad, a ja sam zastanawiałem się kilka dni temu kiedy mój Gmail zacznie działać w trybie ciemnym.

Nie ma jednak nic gorszego, niż wyszukiwarka Google bijąca po oczach wieczorową porą, gdy pozostały interfejs systemu, czy wyglądaj samej przeglądarki jest ustawiony na tryb ciemny. I to bez większego znaczenia, czy mówimy o iOS, czy też o Androidzie. Ciemne Safari, ciemny Chrome, Edge, czy Firefox — wyszukiwarka i tak będzie biała. Od dłuższego czasu wiele stron internetowych wprowadza zmiany umożliwiające automatyczne przełączanie się ich kolorystyki w zależności od tego, z jakiego trybu korzysta użytkowników. W przypadku wyszukiwarki Google to chyba niemożliwe, gdyż programiści z Mountain View postanowili podejść do tego problemu w nieco inny sposób — postanowili obejść go z wykorzystaniem przeglądarki Chrome.

Najnowsza zmiana w kodzie Chromium, która pojawiła w repozytorium kilka godzin temu, sugeruje, że już wkrótce pojawi się nowa opcja w chrome://flags pozwalająca przeglądarce automatycznie dostosować kolorystykę strony z wynikami wyszukiwania Google (Search results page — SRP). Na temat #enable-android-dark-srp nie ma w chwili obecnej zbyt wielu informacji, ale wygląda na to, że Google postanowiło w nieco inny, niż spodziewany, sposób podejść do tematu swojej wyszukiwarki. Skorzysta z dostępnych już mechanizmów odwracania kolorów, które już działają w Chrome.

Chrome i wyszukiwarka Google. Tryb ciemny coraz bliżej?

Wiele stron wykorzystuje CSS do automatycznego przełączania się między kolorystykami. Zabieg ten pozwala wszystkim przeglądarkom na poprawne wyświetlanie stron w trybie ciemnym. Google decyduje się na nieco dziwne kroki, tym bardziej, że rozwiązanie, nad którym prowadzone są prace, zarezerwowane będzie wyłącznie dla Chrome. Mam jednak nadzieję, że to tylko próby i testy i zmiany, które są szykowane przez programistów firmy, wprowadzone zostaną po stronie serwera w taki sposób, że strony z wynikami Google będą wyświetlane w trybie ciemnym, bez względu na używaną przeglądarkę, czy system operacyjny.

Źródło: 9to5Google