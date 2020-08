Google zaprzecza samo sobie, żeby tylko podbić słupki sprzedaży

Aż trudno uwierzyć, że od prezentacji pierwszego Chromebooka minie niedługo już 10 lat. 10 długich lat, podczas których mimo usilnych prób zarówno Google jak i twórców sprzętu, systemowi opartemu na przeglądarce udało się zagarnąć zatrważające wręcz 0,67 proc rynku. Ciężko więc po takim czasie nie oceniać Chrome OS w kategorii może nie porażki, ale na pewno niewypału względem początkowych oczekiwań. Jednak samo Google jeszcze nie składa broni i wydaje się ciągle wierzyć, że uda mu się znaleźć niszę wystarczająco wielką, by Chromebooki faktycznie coś znaczyły. Ich najnowszy pomysł napawa mnie jednak bardziej lękiem niż nadzieją na lepsze jutro.

Google zaprzecza idei istnienia Chrome OS

Przecieki sugerują, że Google jest już na ukończeniu zapowiadanego od lat programu Parallels Desktop. Co oznacza jego wprowadzenie? Ano to, że dzięki niemu możliwe będzie uruchomienie na Chrome OS aplikacji napisanych pod system Windows. W teorii wydaje się to bardzo dobrym posunięciem. Największym problemem Chromebooków przecież było to, że nikt nie traktował ich jako poważne narzędzie do pracy właśnie przez to, że jedyne, co można było na nich uruchamiać, to uproszczone, przeglądarkowe wersje programów, bądź też ich androidowe odpowiedniki. W obu przypadkach rzadko kiedy można mówić o pełnej funkcjonalności, bądź kompatybilności z czymkolwiek innym niż drugi Chromebook.