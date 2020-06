Na początku maja informowaliśmy Was o działaniach Microsoft w Polsce. Firma przedstawiła plan inwestycyjny w wartości 1 miliarda dolarów, który przyczyni się do rozwoju tak zwanej Polskiej Doliny Cyfrowej. Pieniądze posłużą m.in. do zbudowania nowego data center dostarczającemu krajowemu ekosystemowi startupów, przedsiębiorców, firm i instytucji publicznych dostęp do bezpiecznych usług chmury obliczeniowej klasy enterprise. Podpisanie przez Microsoft i Operatora Chmury Krajowej nowego porozumienia przyczyni się do przyspieszenia transformacji cyfrowej w Polsce. Tego samego chce Google.

Jak informuje Puls Biznesu, Google chce przeprowadzić inwestycje w Polsce w kwocie sięgającej nawet 2 miliardów dolarów. Plany te nie są nowe — amerykański gigant technologiczny już w zeszłym roku zapowiadał działania w naszym kraju, jednak dopiero teraz, po ogłoszeniu szczegółów przez Microsoft, poznajemy konkrety — choć i te nie do końca zdradzają wszystkiego. Wiemy, że Google zainteresowane jest otworzeniem nowego data center dla chmury obliczeniowej Google Cloud. Zdaniem przedstawicieli firmy, w tym dyrektor rozwoju biznesu Google Cloud w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Magdaleny Dziewguć uruchomienie tak zwanego regionu Google Cloud planowane jest na przyszły rok. Dowiadujemy się też, że Warszawa jest pierwszym miastem w których działać będą centra danych i regiony Google na terenie Europie Środkowej i Wschodniej. W polskiej stolicy znajduje się punkt węzłowy sieci optycznej Google. Łączy on huby w Tallinie i Frankfurcie.

Google rusza z inwestycją w Polsce. Chmura Google Cloud przyniesie deszcz pieniędzy

Region chmury będzie składał się z trzech stref dostępowych, każda z nich to niezależna infrastruktura techniczna i software’owa, umożliwiająca niezakłóconą pracę usług cloudowych. Region Google Cloud w Warszawie będzie tego samego typu infrastrukturą, jakie funkcjonują w innych lokalizacjach w Europie i na świecie – w Zurychu, Londynie, Tokio czy Los Angeles

— mówi Magdalena Dziewguć dla Pulsu Biznesu

Firma nie podaje jednak w jakich konkretnych lokalizacjach pojawią się nowe inwestycje Google. Wszystko ze względów bezpieczeństwa. Z Regionu Google Cloud Warszawa nie skorzystają wyłącznie polskie firmy. Dostęp do chmury będzie dostępny także dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Źródło: Puls Biznesu/Business Insider