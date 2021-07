Zakaz występowania dzieci poniżej 16 lat w filmach internetowych i transmisjach na żywo w Chinach

Social media i dzieci to jeden z najtrudniejszych problemów cywilizacyjnych, jaki stoi tak przed rodzicami, jak i legislatorami. W teorii większość serwisów nie pozwala na zakładanie kont osobom poniżej 13 roku życia, ale zakaz ten jest powszechnie omijany, zresztą to dzieci trochę starsze są bardziej narażone na różne zagrożenia. Na radykalny krok w tej kwestii zdecydowały się właśnie Chiny, które zakazały dzieciom poniżej 16 roku życia występowania w internetowych filmach i transmisjach na żywo. Czy inni powinni to rozwiązanie skopiować?