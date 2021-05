Chiny pokazują zdjęcia z Marsa, a NASA chce to wykorzystać

Lądowanie łazika Zhurong miało miejsce 15 maja, ale ponieważ chiński system komunikacji Mars – Ziemia nie jest tak sprawny jak amerykański, na pierwsze materiały musieliśmy poczekać znacznie dłużej. W końcu jednak Chińczycy udostępnili dwa zdjęcia dokumentujące udane lądowanie i wybudzenie łazika.

Pierwsze z nich, czarno-białe, wykonano przy pomocy kamery służącej do identyfikowania przeszkód i pokazuje elementy łazika stojącego przed rampą, po której zjedzie z lądownika. Dzięki szerokokątnemu obiektywowi widać też spory fragment rejonu Utopia Plantia wraz z horyzontem. Zdjęcie drugie, kolorowe, wykonała kamera nawigacyjna i pokazuje łazika z rozłożonymi panelami słonecznymi, antenami oraz widokiem marsjańskich skał i gleby w tle.

Sukces Chińczyków z pewnością ucieszył kierownictwo NASA, które boryka się ze sporymi problemami budżetowymi. Kongres przydziela agencji środki o wiele za niskie, w stosunku do projektów które ta obecnie prowadzi. Marsjański sukces Państwa Środka może więc być kluczem w walce agencji na wyścig na… Księżyc.

Należy pamiętać, że o ile misje marsjańskie mają na dziś charakter stricte naukowy, to Księżyc zaczyna mieć strategiczne i ekonomiczne znaczenie. Stąd nowy administrator NASA Bill Nelson zaraz po wysłaniu gratulacji do swoich chińskich odpowiedników, pokazał zdjęcie Zhurong kongresmenom i podkreślił, że jeśli nie chcą przegrać wyścigu na Srebrny Glob, na którym ze względu na wodę kluczowe są głównie okolice okołobiegunowe, muszą przemyśleć finansowanie agencji.

NASA Administration Bill Nelson holds up a photo of China's Mars rover to testify to congress for an increase in NASA funding. pic.twitter.com/D2VqEGRnnt

— Toby Li (@tobyliiiiiiiiii) May 19, 2021