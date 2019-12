Beidou: chińska alternatywa dla GPS jest już prawie gotowa. Ma ruszyć za kilka miesięcy

Chiny lubią kroczyć własnymi ścieżkami i stawiać na własne rozwiązania. Tak jest w przypadku wielu elementów wykorzystywanej na co dzień technologii, no i wszystko wskazuje na to, że tak też wyglądać będą w przypadku satelitarnych systemów nawigacji. O tym że Beidou powstaje, wiedzieliśmy już od dawna, bo przecież to projekt który już działa. Ale o tym jak blisko projekt jest ukończenia w jego obecnej fazie — wielu nie zdawało sobie sprawy. A okazuje się, że start usługi to kwestia jeszcze dwóch satelitów, którzy mają ruszyć do pracy już w 2020. A dokładniej: pierwszej połowie 2020!