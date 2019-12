Przerażają mnie Chiny. Tam dzieją się lepsze rzeczy jak u Orwella

Wyobraźcie sobie taką sytuację: korzystacie z jakiegoś agregatora treści. Może to być aplikacja mobilna, albo takie miejsce jak Wykop (bez żadnych aluzji). Przyjmijmy, że polski rząd reguluje działalność takich miejsc, a każde z nich dostarcza Ci informacje na podstawie Twoich zainteresowań. Ostatecznie jednak istotne jest to, aby informacja była zgodna z obecnie przepychaną przez rząd linią. Czy chcielibyśmy funkcjonować w takim internecie? Czy to jeszcze ma sens?

Owszem, dzięki temu społeczeństwo jest odcinanie od treści, które są nieodpowiednie dla społeczeństwa. Sam bym wolał, aby w mediach nie pojawiały się treści dotyczące patostreamerów, bezrefleksyjnej konsumpcji i tak dalej. Ale to przecież nie o to chodzi. W społeczeństwie nie mamy do czynienia z jedynie wielbicielami górnolotnych, rozwijających treści. Jest też taka część ludzi, która poszukuje taniej, niewymagającej rozrywki. Co nie oznacza rzecz jasna, że z pewnymi zjawiskami w społeczeństwie się zgadzam.

Społeczeństwo takie, jaki funkcjonuje w nim przekaz

Chińczycy z pewnością są doskonale przygotowani do sterowania społeczeństwem w kontekście dostępu do informacji. Jednak wizja „pekińska” jest odrobinę przerażająca – nie chciałbym żyć w państwie, w którym to rząd decyduje, jakie informacje mogę czytać (bo nie mogę dotrzeć do innych). Oby tylko doświadczenia Chińczyków nie stały się standardem dla innych społeczeństw.