Chiński lądownik Chang’e-5 już kopie dołki na Księżycu

W ciągu następnych 48 h ładunek ma zostać skompletowany i wysłany do czekającego na orbicie modułu serwisowego przy pomocy niewielkiego statku transportowego. Tam ładunek zostanie przeładowany do modułu powrotnego. Będzie to pierwsza próba zautomatyzowanego dokowania na orbicie księżycowej i najbardziej ryzykowna część misji. Oba moduły mają tylko 3,5 h okno, w którym będą w stanie przeprowadzić tę operację.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pusty transportowiec zostanie odrzucony. Moduł serwisowy będzie musiał poczekać około tygodnia na orbicie księżyca na okno powrotne na Ziemię. W odległości 5000 km od jej powierzchni moduł powrotny oddzieli się od serwisowego i przeprowadzi skomplikowany manewr Skip Re-Entry, w wyniku którego po odbiciu się od atmosfery wytraci prędkość i przemieści się w miejsce właściwego okna powrotnego. Około 16 grudnia moduł ma wylądować w Mongolii Wewnętrznej. W czasie tego manewru Chińczyków wspomoże Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

Nie tylko próbki

Oczywiście ta najbardziej spektakularna i ryzykowna część to nie wszystko. Miejsce lądowania modułu badawczego zostało wybrane tak, aby nie zbadać inny rodzaj powierzchni księżyca, niż misje Apollo i Luna. Teren wokół Mons Rümker jest wyjątkowo płaski z niewielką ilością kraterów impaktowych, co świadczy o ich znacznie młodszym geologicznie wieku. Prawdopodobnie pochodzą z końcowego okresu aktywności wulkanicznej naszego satelity.

Już samo porównanie składu nowych próbek z tymi przywiezionymi w latach 70-tych może dać masę ciekawych informacji o procesach geologicznych zachodzących na Księżycu. Lądownik i jego instrumenty badawcze mają tę wiedzę jeszcze uzupełnić, badając dokładnie przy pomocy radaru i spektrometru strukturę geologiczną pobliskiego terenu.