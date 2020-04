O usługach kurierów rozmawiamy najczęściej kiedy kolejna firma coś przeskrobie. A to nie dostarczy przesyłek, a to rozrzuca je bezmyślnie przy stacji metra. Tymczasem to jest bardzo ciekawy temat, szczególnie kiedy w grę wchodzi robotyka.

Kurier ma ciężką pracę i co do tego chyba nikt nie powinien mieć wątpliwości. Oczywiście sam też mam z nimi niejedno nieprzyjemne doświadczenie, jednak wyobraźcie sobie, że musicie rozwozić cały dzień paczki, czas goni, wydzwaniają niezadowoleni klienci – a i przecież wielokrotnie trzeba przenieść coś ciężkiego. Taki egzoszkielet byłby wybawieniem w wielu sytuacjach.

Chińska firma odpowiedzialna za aplikację Ele.me związaną z dostawami żywności testuje bardzo ciekawy pomysł. Ich kurierzy sprawdzają, jak w codziennej pracy może pomóc egzoszkielet, który zasadniczo zwiększa możliwości transportu pozwalając zabrać ze sobą aż 50 kilogramów towaru. I na pierwszy rzut oka nie wygląda, by dostawca jakoś specjalnie męczył się z tą piętrowo ustawioną przesyłką – zobaczcie sami.

Straight out of a video game: China’s ubiquitous food-delivery app https://t.co/O6kOT9RrJG caught the Chinese internet’s attention this week after testing a powered exoskeleton for its couriers. The exoskeleton endows the wearer with the strength to carry up to 50 kg with ease. pic.twitter.com/4elmxRhLDU

— Sixth Tone (@SixthTone) April 30, 2020