Chińscy naukowcy skonstruowali przezroczysty ekran o niesamowitych parametrach

Stary mechanizm, nowa metoda

Naukowcy w nowatorski sposób postanowili wykorzystać zjawisko elektrochromatyzmu, które polega na zdolności danych związków do odwracalnej zmiany właściwości optycznych pod wpływem przyłożonego napięcia elektrycznego. Samo zjawisko jest na różne sposoby wykorzystywane już dziś, a przykład ściemniane lusterka w samochodach działają w ten sposób, ale dotychczas stosowane metody pozwalały na uzyskanie efektów, które nie pozwalały wykorzystać go do wysokiej jakości wyświetlaczy.

Prototyp stworzony przez chińskich naukowców składa się z dwu szklanych paneli pokrytych rozpuszczalnikiem, ionami metali oraz barwnikami. Pod wpływem napięcia wspomniane jony tworzą nowe wiązania razem z tzw. ligandami, dzięki czemu zależnie od „użytego” pierwiastka, wytworzą się, czy może lepiej powiedzieć aktywują się inne rodzaje barwników.

Obiecujące wyniki

Naukowcy wyselekcjonowali już grupę bezpiecznych metali z grupy pobocznych i chwalą się, że są w stanie uzyskac kolory takie jak cyjan, magenta, żółty, czerwony, zielony, różowy, fioletowy i szary. Nowy ekran ma mieć jednocześnie wysoki współczynnik kontrastu, na zamieszczonym przez naukowców filmie wygląda to naprawdę nieźle.

Każdy, kto pracował z kolorem wie, że gdyby te obietnice się potwierdziły, ekrany nie tylko mogłyby być transparentne tam gdzie nam na tym zależy, ale liczba możliwych do wyświetlenia kolorów byłaby ogromna. Umożliwiałaby na przykład tworzenie ekranów idealnie imitujących kolor uzyskiwany w procesie klasycznego druku, tym bardziej, że jest to nieemisyjny rodzaj wyświetlacza.

Jednak prawdziwą rewolucję ta technologia wywołałaby z pewnością w świecie rozszerzonej rzeczywistości. Dzisiejsze próby z wszelkimi okularami z ekranami OLED pokazują, jak daleko tym technologiom do doskonałości, a jednocześnie za te efekty i tak trzeba słono zapłacić. Ekran zaprezentowany przez chińskich naukowców powinien być nie tylko lepszy jakościowo, ale i niedrogi w produkcji.

Bez „ale” się nie odbędzie

Na razie nie szukajcie jeszcze portfeli, wysypu urządzeń z tymi ekranami nie zobaczycie za miesiąc w sklepach. Naukowcy nie poradzili sobie z jeszcze jednym z ważnych parametrów każdego ekranu, czyli odświeżaniem. Na dziś od stanu przezroczystego, do nieprzezroczystego trwa to trochę krócej niż sekundę, co drastycznie ogranicza możliwość jego zastosowania. Nie wiadomo też, jak przebiegają zmiany typu kolor – inny kolor, ani jak wygląda sytuacja z wyświetlaniem obrazów o złożonej kolorystyce.

To co pokazali naukowcy, cały czas jest tylko demonstrator obiecującej technologii, której dopracowanie musi potrwać i wcale nie mamy pewności, że w takiej formie uda się ją doprowadzić do stanu produkcyjnego. Niemniej, widać w tym pomyśle ogromny potencjał i warto śledzić jego dalsze losy.

Źródło: [1]