Chińczycy gonią Stany Zjednoczone, tym raz wahadłowcem

Program Space Shuttle przez długie lata był wizytówką NASA, pokazującą jej dominację w kosmosie. Jednak zarówno rosnące koszty użytkowania wahadłowców, jak i problemy z bezpieczeństwem załóg spowodowały ich ostateczne uziemienie i odesłanie do muzeum. Niemal w tym samym czasie NASA przekazała projekt opracowywanego dla niej przez Boeinga bezzałogowego wahadłowca do Departamentu Bezpieczeństwa. Od tamtej pory wahadłowce Boeing X-37B są jednymi z najbardziej zapracowanych statków kosmicznych. Wygląda na to, że konstrukcję tego typu „docenili” też Chińczycy.