Dziś każdy zakup elektroniki to loteria. Podziękujmy… sami sobie.

Jakieś 4 lata temu wszedłem w posiadanie słuchawek SONY MDR-ZX660AP. Tak, jest to jedna z tych świetnych, łatwych do zapamiętania nazw. W każdym razie – tak się jakoś złożyło, że kiedy rozmawiałem o tym ze znajomymi, ci pytali mnie, czy bym im je polecił. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą: „Nie wiem, poużywam to się wypowiem”. Obawiałem się bowiem, że jako, iż nie są to flagowy produkt japończyków, to może on cierpieć na najczęstszą chorobę nie-topowych sprzętów, czyli niską trwałość. Co więc komu po dobrej jakości dźwięku, jeżeli słuchawki rozlecą się w rękach po pół roku? Odpowiedzi na to pytanie nigdy jednak nie udzieliłem i przypomniałem sobie o nim niedawno, kiedy… zamawiałem nowy zestaw nauszników, bo oryginalne zwyczajnie się przetarły. 4 lata codziennego zakładania i zdejmowania nie sprawiły jednak, by słuchawki w jakikolwiek inny sposób się zużyły. U mnie takei sprzęty nie mają łatwego życia, więc uznałem, że pod tym kątem spokojnie mógłbym je polecić. Problem polega na tym, że (co nie zaskoczyło mnie ani trochę)… praktycznie nie ma ich już na rynku, a już na pewno nie w sklepach, które na swojej stronie wskazuje SONY.

Jesteśmy zalewani sprzętami z bardzo krótkim okresem życia. Nie tylko w przypadku smartfonów

Zacząłem się zastanawiać, czy „technologia słuchawkowa” aż tak pędzi do przodu, że jeden model musi tak szybko wypierać kolejny. Drażni mnie to szczególnie, ponieważ ze wszystkich aspektów w tym jednym chciałbym wiedzieć, że to co kupuję dostarczy mi odpowiedni poziom doświadczenia. A nie oszukujmy się, kupno słuchawek, szczególnie dokanałowych, to generalnie loteria. Wiele z nich bowiem ujawnia swoje wady konstrukcyjne dopiero po jakimś czasie, przy czym przy dokanałówkach/słuchawkach dousznych dochodzi do tego jeszcze problem z tym, że praktycznie nigdy nie mamy możliwości przetestować ich brzmienia przed zakupem.