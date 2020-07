Chcą rywalizować ze Spotify, Audioteką i Legimi. W co gra Empik?

Empik Go i Empik Music od środka

Empik Go zaprezentowano w 2017 roku, ale od tamtej pory aplikacja znacząco się zmieniła. Oprócz dostępu do zakupionych treści, oferuje teraz także abonamenty na e-booki oraz audiobooki oraz własne podcasty, ale nie wszystko wydarzyło się w tym samym momencie. Kolejne opcje subskrypcji z różnymi treściami były udostępniane sukcesywnie, by obecnie do wyboru było ich aż cztery. W ostatnim czasie, niecałe dwa miesiące temu, Empik uruchomił nową usługę i aplikację – Empik Music. Jest to, oczywiście, platforma streamingowa z muzyką na abonament. Pytań o cele i powody wystartowania Empik Music było co nie miara i duża część z nich pozostaje aktualna na do dzisiaj. Co więcej, pojawiło się wiele nowych.

O tych, a także o innych usługach Empiku, również tych nadchodzących rozmawiałem z gośćmi najnowszego odcinku Podcastu Antyweb Po Godzinach. Byli nimi Jakub Piotrkowicz, Head of Empik Go oraz Łukasz Kmiecik, New Business Director w Empiku, który współtworzył od podstaw projekt Empik Music. W odcinku poruszam także temat wejścia na inne rynku multimedialne, w tym wideo, a także dopytuję o szanse zaprezentowania własnego sprzętu – na przykład czytnika e-booków – od Empiku, skoro aplikacja Empik Go gości już na inkBOOK-ach, a wkrótce trafi na PocketBooki. Nie sposób nie zauważyć podobieństw Empiku (Premium) do Amazonu, co też starałem się wyjaśnić w trakcie dyskusji. Miłego słuchania!

Kod na darmowy miesiąc Empik Go

Jeśli użyjecie kodu „anty30” aktywując Empik Go otrzymacie dostęp na 30 dni za darmo.

Rzucają rękawicę Spotify, Audiotece i Legimi. W co gra Empik?

