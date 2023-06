Prawnicy korzystający z ChatGPT zostali ukarani. Ich tłumaczenie było absurdalne

Grzywna w wysokości 5 000 dolarów amerykańskich (3 935 funtów) została nałożona na dwóch prawników oraz na ich firmę prawniczą przez amerykańskiego sędziego po tym, jak fałszywe materiały wygenerowane przez ChatGPT zostały przesłane przez nich do sądu. Tłumaczenie adwokatów było co najmniej absurdalne.

Sędzia okręgowy na Manhattanie, P. Kevin Castel, nakazał Stevenowi Schwartzowi, Peterowi LoDuca oraz firmie Levidow, Levidow & Oberman zapłacenie grzywny. Schwartz przyznał, że w materiałach związanych z roszczeniem przeciwko linii lotniczych Avianca, ChatGPT wymyślił sześć przypadków, na które się powołano.

W pisemnej opinii sędzia Castel stwierdził, że korzystanie ze sztucznej inteligencji w pracy prawniczej nie jest nieodpowiednie, ale prawnicy muszą zagwarantować dokładność swoich dokumentów. Dodał również, że prawnicy i firma prawnicza zawiedli, przedstawiając nieistniejące opinie sądowe oraz fałszywe cytaty wygenerowane przez ChatGPT i utrzymując prawdziwość tych fałszywych opinii pomimo wątpliwości sędziowskich.

Firma Levidow, Levidow & Oberman w oświadczeniu stwierdziła, że jej prawnicy nie zgadzają się z zarzutem, że działali w złej wierze. Twierdzili, że dokonali błędu nie mając żadnych złych zamiarów, nie spodziewając się, że narzędzie technologiczne będzie tworzyć przypadki na podstawie całkowicie fikcyjnych informacji.

ChatGPT, podobnie jak inne chatboty, może być podatny na "halucynacje" lub poważne nieścisłości w generowanych przez siebie tekstach. Chociaż chatboty są trenowane na ogromnej ilości danych z Internetu, nie zawsze jest znane źródło tych informacji. Mimo że mogą popełniać błędy, wydają się ludzkie i mogą wprowadzić użytkowników w błąd. Najczęściej w sytuacji, gdy chatbotowi zwyczajnie brakuje danych, aby udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi - potrafi on "tworzyć" fakty w taki sposób, że mogą one wydawać się prawdziwe. Jednak to do użytkownika należy zweryfikowanie informacji i ewentualną interwencję, gdy spotka się z materiałami nieprawdziwymi.

Sędzia stwierdził, że jeden z fałszywych wyroków wygenerowanych przez chatbota był odrobinę podobny do rzeczywistych decyzji sądowych, ale inne fragmenty były po prostu bełkotem i nie miały sensu.

"Myśleliśmy, że to po prostu taka lepsza wyszukiwarka" - tak tłumaczyli się prawnicy

Nie twierdzę, że poszukiwanie informacji w chatbotach, czy wyszukiwarkach jest złe: pewne jest natomiast to, że do obowiązków prawnika należy zweryfikowanie danych, które pozyskał. Sąd podjął więc jak najbardziej dobrą decyzję nakładając grzywnę na adwokatów, którzy użyli ChatGPT. Winą nie jest chodzenie na skróty, lecz nieostrożne obejście się z materiałem, w który adwokaci zbyt szybko i zbyt pochopnie uwierzyli. Jest to tym bardziej istotne w czasach, kiedy dosłownie zalewają nas fake newsy.