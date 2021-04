Play udostępnił dziś w swoim eshopie w sprzedaży z abonamentem lub bez – w ratach 0%, trzy odnowione smartfony od Apple: iPhone 7 32 GB, iPhone 8 64 GB oraz iPhone X 64 GB w kolorach czarnym i gwiezdna szarość.

Dlaczego właśnie te urządzenia? Wychodzimy z założenia, że ich przyszli właściciele powinni być z nich zadowoleni. Wszystkie te modele mają dostępną najnowszą wersję oprogramowania (iOS 14.5) i mogą jeszcze posłużyć kupującym, a odnowione iPhone cieszą się sporą popularnością.

Play jednocześnie zastrzega, iż są to smartfony sprawne techniczne, aczkolwiek mogące nosić ślady użytkowania w postaci ledwo widocznych zarysowań ekranu lub nikłych zadrapań na krawędziach czy małych zadrapań na tylnej obudowie.

Szkoda, że tych śladów nie pokazują od razu na sprzedawanych na stronie urządzeniach, łatwiej byłoby podjąć decyzję niektórym osobom, zwłaszcza jeśli to tylko ślady na tylnej obudowie, którą zwykle zakrywa się ochraniaczem.

Osobiście wydaje mi się, że to właśnie są głównie takie ślady. Telefony odnowione to przeważnie modele powystawowe, a więc mocowane od tyłu w salonach sprzedaży zaczepami, które zostawiają z pewnością jakieś ślady na tylnej obudowie.

Niemniej Play udziela na te urządzenia rękojmi na 12 miesięcy, podobnie jak firma, która wykonała proces ich odnawiania, która to daje roczną gwarancję na te smartfony. Więcej szczegółów znajdziecie na blogu Play, my już przejdźmy do cen.

Cena odnowionego iPhone 7 32 GB w Play

Zaczynamy od iPhone 7 (32 GB), to nadal świetny i wydajny smartfon. Korzystałem z niego przez ostatnie 2,5 roku i sprawował się bez zarzutu przez ten cały okres.

W outlecie Play dostępny jest on teraz w cenie 1 099 zł lub w 10 ratach 0% po 109,90 zł. To dużo czy mało? Zależy od śladów użytkowania, jeśli rzeczywiście są one niewielkie i niewidoczne myślę, że to dobra cena.

Obecnie na Ceneo można znaleźć ten model w cenie w okolicach 2 tys. zł, a więc dwa razy drożej.

Jeśli chodzi o ofertę abonamentową na ten model, chyba nie warto sobie nią zawracać głowy, po przeliczeniu rat po dwóch latach koszt tego smartfona zamknie się w kwocie 1 201 zł, do tego dwuletni koszt abonamentu Play SOLO M – 1 320 zł, dam nam łączny wydatek na poziomie 2 521 zł. Lepiej więc zdecydować się tu na ofertę na kartę.

Cena odnowionego iPhone 8 64 GB w Play

iPhone 8 nowszy smartfon z dwa razy większą pojemnością na dane kosztuje 200 zł drożej – 1 299,00 zł lub w 10 ratach 0% po 129,90 zł.

To również ciekawa propozycja za tego smartfona zwłaszcza, że rynkowa cena tego modelu nadal oscyluje w okolicach do 3 tys. zł.

Osobiście mocno mnie to zdziwiło w kontekście tego, iż iPhone 12 mini można dziś kupić w cenie niewiele wyższej.

Jaki koszt w abonamencie? Tutaj również Play sprzedaje ten model w planie Play SOLO M, dwuletni koszt za tego smartfona zamknie się w kwocie 1 441,00 zł.

Cena odnowionego iPhone X 64 GB w Play

Trzeci z odnowionych smartfonów Apple – iPhone X kosztuje 1 999,00 zł lub w 10 ratach 0% po 199,90 zł.

Do tej ceny ciężko się odnieść, bo akurat ten model zniknął ze sprzedaży w polskich sklepach.

Dostępny jest wprawdzie na Allegro, ale również sprzedawany jako używany. Niemniej w zbliżonej cenie, co ten odnowiony w Play, więc tutaj też nie możemy chyba mówić o jakiejś zawyżonej wycenie operatora.

Wszystkie trzy modele dostępne są w sprzedaży na dedykowanej stronie Play.