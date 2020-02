Jak często używacie Centrum akcji w Windows 10?

Jak często zdarza Wam się używam Centrum akcji w Windows 10? Jeśli korzystacie z aplikacji, które wysyłają Wam powiadomienia (komunikatory, poczta itd.), to podejrzewam, że zaglądacie tam dość regularnie. Jeśli jednak tak nie jest, to jedynym powodem, dla którego moglibyście używać Centrum akcji są szybkie ustawienia, czyli skróty do najczęściej wykonywanych akcji. Sterowanie ustawieniami łączności (Bluetooth i Wi-Fi), ustawienia ekranu czy powiadomień, a także jasność wyświetlacza oraz dostęp do lokalizacji urządzenia – na to oraz wiele więcej pozwalają łatwo dostępne przyciski, które możecie personalizować wedle własnych upodobań. Nad nimi znajdziemy listę powiadomień i to tak naprawdę tyle.

Nie myślałem zbyt często o tym, co więcej mogłoby się tam pojawić, ale kilka konceptów, na które się natknąłem, dało mi do myślenia. Dlaczego w tym miejscu nie mógłbym sterować multimediami? Albo dlaczego pasek powiadomień wyświetla się na całą wysokość ekranu, mimo że jest pusty albo zawiera tylko 1-2 notyfikacje? Czy poziom głośności systemu nie powinien być uwzględniony w tym samym panelu, co pozostałe ustawienia?

Trzymam kciuki za nowe Centrum akcji

Okazuje się, że pracownicy Microsoftu oraz wiele innych osób spoza firmy zadaje sobie te pytania od dawna, dlatego nie brakuje w Sieci konceptów, które mogłyby posłużyć za podkładkę przy projektowaniu nowego interfejsu Centrum akcji. Trzeba przyznać, że w obecnej formie nie jest ono tak uniwersalne i pomocne, jak mogłoby być. Nie bez znaczenia jest też nadchodząca nowa wersja Windows 10X, dedykowana urządzeniom z dwoma ekranami, gdzie główną metodą interakcji z urządzeniem będzie dotyk. W konsekwencji zmian i modyfikacji w zwykłym Windows 10 może być jeszcze więcej.