Do tej pory walką z cyberprzestępczością w Polsce zajmowała się grupa 350 policjantów z Komendy Głównej Policji i wojewódzkich jednostek policji. Okazuje się, że to niewystarczające zasoby do walki z nieustannie udoskonalanymi technikami cyberprzestępców, wykorzystywanymi do ataków w polskiej sieci.

Premier Mateusz Morawiecki:

– Świat wokół nas nieustannie się zmienia. Coraz więcej spraw załatwiamy przez Internet. A co za tym idzie – rozwija się cyberprzestępczość. Oszustwa w sieci są bardzo groźne. Nasza czujność to podstawa. Jednak nie zawsze udaje się uniknąć niebezpieczeństwa. Ważne, aby wraz z rozwijającą się cyberprzestępczością, również służby były coraz lepiej przygotowane do walki z tym zagrożeniem. Internet był od samego początku obietnicą lepszego świata – świata, który ułatwia codzienne życie, zbliża ludzi do siebie. Wierzę, że nadal może być takim miejscem. Warunek jest jeden, musimy z niego przepędzić przestępców.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) ma mieć swoją siedzibę w nowoczesnym budynku, który ma powstać na warszawskich Szczęśliwicach. W nowej jednostce policji zatrudnienie docelowo ma znaleźć 1800 funkcjonariuszy. Wyjątkowo w rekrutacji do CBZC mają być pominięte testy sprawnościowe, pod uwagę mają być brane jedynie umiejętności z zakresu informatyki, nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomość języka obcego – w domyśle prawdopodobnie języka angielskiego.

Minister Mariusz Kamiński:

– Będzie liczyła się ich wiedza informatyczna, wiedza na temat nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Zrezygnujemy z testów sprawności fizycznej. Musi być to również służba atrakcyjna dla specjalistów, dlatego funkcjonariusze, którzy będą do niej zakwalifikowani, otrzymają stałe dodatki w wysokości od 70 do 130 procent przeciętnego uposażenia w Policji.

Wspomniany przez ministra procentowy dodatek przekładać się będzie na zarobki na poziomie od 10 tys. zł do 15 tys. zł, a więc jest to poziom średnich zarobków programistów w Polsce (około 12 tys. zł).

Funkcjonariusze zatrudnieni w nowej jednostce policji będą odpowiedzialni za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości w polskiej sieci, w tym celu mają im być przyznane specjalne uprawnienia na mocy nowelizacji ustawy o Policji.