Volkswagen ID.3 startuje od 155 890 PLN

Modele w edycji 1st dostępne były tylko w jednej konfiguracji pojemnościowo-mocowej, z akumulatorami oferującymi 58 kWh i silnikiem o mocy 204 KM. Cena najtańszego modelu startowała od 167 190 PLN, czyli dosyć wysoko. Teraz w ofercie do wyboru mamy już baterie o dwóch pojemnościach – 58 i 77 kWh, chociaż samochody w tej drugiej wersji dostarczane będą klientom dopiero w przyszłym roku. W 2021 roku pojawi się też wersja z baterią 45 kWh i słabszym silnikiem (126 KM), która dostępna będzie za około 130 000 PLN. W tej cenie dostaniemy 330 km zasięgu według normy WLTP oraz przyśpieszenie do 100 km/h w czasie ~11 sekund.

Wróćmy jednak do tego co dostępne jest już teraz. Cennik startuje od 155 890 PLN za model Pro Performance, który oferuje moc 204 KM, przyśpieszenie do 100 km/h w czasie 7,3 sekundy oraz prędkość maksymalną ograniczoną do 160 km/h. Kolejne wersje to Life, Business, Style oraz Family, które różnią się poziomem wyposażenia dodatkowego. Volkswagen nie daje w tej chwili praktycznie żadnego wyboru w kwestii personalizacji samochodu aby w początkowej fazie maksymalnie uprościć produkcję. Za model z bateriami o pojemności 77 kWh trzeba zapłacić przynajmniej 179 990 PLN, ale w zamian za to dostaniemy zasięg na poziomie 549 km (420-425 km w wersji 58 kWh).