Za model z silnikiem 2.0 TSI o mocy 245 KM trzeba zapłacić 147 850 PLN w wersji nadwozia typu liftback. Za kombi trzeba dopłacić 4000 PLN, co jest standardem w tym modelu. Silnik benzynowy sparowany jest z siedmiobiegowym automatem (DSG), przyśpiesza do 100 km/h w czasie 6,7 sekundy i osiąga prędkość maksymalną rzędu 250 km/h. Co ciekawe wersja hybrydowa o tej samej mocy (1.4 TSI w parze z silnikiem elektrycznym) jest niewiele droższa, kosztuje 158 300 PLN w podstawowej odmianie. W zamian za to dostajemy możliwość jazdy na samym prądzie, wbudowana bateria pozwala na przejechanie około 50 km, co testował już Tomek Niechaj. Gorsze są jednak sportowe parametry, częściowo z racji większej masy, przyśpieszenie do 100 km/h trwa 7,3 sekundy, a prędkość maksymalna to 225 km/h.