Dodatkowo oferta jest bardzo skromna, w tej chwili w zasadzie dostępne są tylko dwie jednostki napędowe, a tylko jedna z nich jest oferowana z automatyczną skrzynią biegów. W najtańszym wariancie dostaniemy silnik benzynowy o mocy 150 KM za 94 750 PLN. Za diesla o mocy 115 KM trzeba już dopłacić 7450 PLN, a jeśli chcecie automatyczną skrzynię biegów, to jedyną możliwością jest zamówienie mocniejszego diesla, za bagatela 116 100 PLN. To ceny w wariancie „liftback”, za kombi trzeba do każdej z tych kwot doliczyć jeszcze kolejne 4000 PLN. Szczerze powiedziawszy robi się już dosyć drogo i trudno to usprawiedliwić nawet bogatym wyposażeniem standardowym.

Skoda Octavia Active Ambition Style 1.0 TSI 110 KM 6b manual 82 200 PLN – – 1.5 TSI 150 KM ACT 6b manual – 94 750 PLN 104 700 PLN 2.0 TDI 115 KM 6b manual – 102 200 PLN – 2.0 TDI 150 KM 7b DSG – 116 100 PLN 126 050 PLN

Dla porównania obecna wersja Skody Octavii w wersji wyposażenia Ambition (rok modelowy 2020) z silnikiem benzynowym o mocy 150 KM kosztuje po rabacie 85 300 PLN, czyli blisko 10 000 PLN mniej, choć trzeba wziąć pod uwagę nieco skromniejsze wyposażenie. Jeśli zdecydujecie się na ofertę wyprzedażową, to cena spada do 76 150 PLN, czyli o kolejne niemal 10 000 PLN. I tak mniej więcej jest w każdej wersji, którą chcielibyśmy porównać, wygląda więc na to, że nowej Octavii będzie trudno powtórzyć rekordowe wyniki poprzednika, przynajmniej do czasu aż pojawi się na rynku odmiana Active, która z pewnością zainteresuje odbiorców flotowych. W tym roku nadal będzie pewnie królował starszy model.

Bogate wyposażenie i promocyjne pakiety

Trzeba jednak Skodzie oddać, że wyposażenie standardowe nowej Octavii jest już całkiem bogate. Najtańsza wersja Active ma już między innymi manualną klimatyzację, uruchamianie silnika przyciskiem, reflektory LED, radio z ekranem o przekątnej 8,25 cala oraz systemu awaryjnego hamowania i utrzymania na pasie ruchu. W Ambition dostaniemy dodatkowo dwustrefowy Climatronic, wirtualny kokpit, kamerę cofania oraz czujnik zmierzchu i deszczu. Ponadto w promocyjnym pakiecie za 1 PLN dostaniemy bezkluczykowy dostęp do samochodu przy wszystkich drzwiach, przyciemniane szyby oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu.