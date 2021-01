Oba modele oferują napęd na tylną oś i bardzo podobne parametry, przyśpieszenie do 100 km/h trwa 8,5 sekundy w mocniejszym wariancie i 0,2 sekundy dłużej w słabszym. Poza tym prędkość maksymalna w obu modelach ograniczona jest do 160 km/h. Jeśli zaś chodzi o dodatkowe wyposażenie, to Skoda ograniczyła się praktycznie tylko do gotowych pakietów, dlatego opcje konfiguracji są nieco ograniczone.

Skoda Enyaq iV 60 – 179 KM, 58 kWh RWD – 182 300 PLN

– 179 KM, 58 kWh RWD – 182 300 PLN Skoda Enyaq iV 80 – 204 KM, 77 kWh RWD – 211 700 PLN

Przykładowo za pakiet Convenience, który obejmuje bezkluczykowy system obsługi samochodu, indukcyjna ładowarkę smartfona ze wzmocnieniem sygnału GSM, dźwiękochłonne szyby boczne, tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu przyciemnienia, dodatkowe wygłuszenie wnętrza oraz funkcję wykrywania zmęczenia kierowcy kosztuje 4150 PLN. Do elektrycznej pokrywy bagażnika trzeba w tym pakiecie dopłacić jeszcze 2450 PLN. Za pakiet Parking z czujnikami z przodu i kamerą cofania dla wersji 60 trzeba zapłacić 2900 PLN. Natomiast matrycowe reflektory LED to wydatek rzędu 6350 PLN. Więcej szczegółów znajdziecie w cenniku na stronie producenta.