Ostatnia duża podwyżka usług za przesyłki listowe Poczty Polskiej miała miejsce w 2017 roku, możecie o niej przeczytać w tym wpisie – Poczta Polska – od dziś nowy cennik za przesyłki listowe, ceny większe nawet o 75%. Zacytuje z tego wpisu tylko tłumaczenie Poczty Polskiej, z czego ta podwyżka wynikała:

Według raportu Deutsche Post z 2015 r. na temat cen stosowanych przez 30 europejskich operatorów narodowych za usługi powszechne, ceny Poczty Polskiej sytuują się poniżej średniej w Europie – w ostatniej dziesiątce tego zestawienia. Nawet po zapowiadanej zmianie cennika koszt usług pocztowych w Polsce pozostanie jednym z najniższych w Unii. Ceny za usługi powszechne sięgają w Europie nawet 2,8 euro za list zwykły. Średnia cena w Europie za list priorytetowy krajowy to 0,8 euro, a w Polsce – to obecnie 0,45 euro. W 2016 r. zmiany cennika wprowadziło sześć największych poczt w Europie: Correos z Hiszpanii, BPost z Belgii, Post Danmark z Danii, PostNL z Holandii, Deutsche Post z Niemiec i Royal Mail z Wielkiej Brytanii.

To był 2017 roku, dwa lata później Poczta Polska zdecydowała się na kolejną nieco mniejszą podwyżkę, o której możecie przeczytać w tym wpisie – W tym roku statystyczny Polak dopłaci po 9 zł do przychodów Poczty Polskiej, by pokryć ich straty. W tym przypadku nie było już odnoszenia się do raportu Deutsche Post, ale zrobiło to w zeszłym tygodniu Radio ZET.

Co więcej, możemy jednocześnie sprawdzić, jak obecne ceny usług Poczty Polskiej na tle innych krajów mają się do siły nabywczej i kosztów pracy, o czym zapomina się zwykle w takich porównaniach.

Zerknijmy najpierw najpierw na zestawienie krajów i czas pracy potrzebny na to, by zarobić na wysyłkę jednego listu (oczywiście przy uwzględnieniu różnych poziomów wynagrodzeń).

Najdłużej trzeba pracować na to w Grecji – ponad 9 minut, na drugim miejscu jest Łotwa – prawie 9 minut i na trzecim Bułgaria. Polska znalazła się na szóstym miejscu, czyli ścisła czołówka Europy.

Deutsche Post przeanalizował ceny za usługi pocztowe za ostatnie 5 lat, czyli od czasu ostatniego raportu, na który powoływała się Poczta Polska przy podwyżce cen w 2017 roku, i owszem – ceny w Polsce są nadal poniżej średniej w Europie, ale przy uwzględnieniu kosztów pracy i siły nabywczej jesteśmy jednym z najdroższych krajów w Europie.

Najdrożej jest w Danii, gdzie cena listu uwzględniająca siłę nabywczą i koszty pracy przekracza 3 euro, ale w Polsce jest niewiele taniej, bo nieco ponad 2 euro. Dla porównania w Słowenii koszt ten wynosi 0,67 euro, a Wielkiej Brytanii, na którą powoływała się też Poczta Polska wcześniej – 0,87 euro.

Źródło: Radio ZET.