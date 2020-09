Cena GTA V na PS5 i XsX to jakaś kpina! 350 złotych za grę z 2013 roku?

Ja rozumiem, wiem i zgadzam się z tym, że Grand Theft Auto 5 jest grą wybitną, świetną, wciągającą – ale debiutowała na rynku w 2013 roku, dodatkowo sprzedano ją jeszcze dwa razy – najpierw rok później na PS4 i X1, później na PC. Na pewno też pamiętacie, że Epic rozdawał GTA V za darmo, a konkretne promocje za kilkadziesiąt złotych trudno już policzyć. Szczególnie, że nową grę na płycie na PlayStation 4 można kupić za około 85 złotych.

Jest oczywiście cień szansy, że to jakaś pomyłka, a ostatecznie gra będzie sprzedawana za odpowiednio niższą kwotę, jak na tak leciwą produkcję przystało. Ale z drugiej strony to Rockstar, który doskonale wie, że na GTA V można zarabiać w nieskończoność i pewnie zamierza to robić również na nowej generacji konsol.

