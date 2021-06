Komputronik uznał, że Euro 2020 jest doskonałą okazją do stworzenia akcji specjalnej, która będzie dedykowana wszystkim tym maniakom technologii, którzy szukają promocji związanych z wszelkimi komponentami komputerowymi. Sklep nie ograniczył się jedynie do pecetów: w ramach akcji Celny Strzał można znaleźć także projektory, monitory, smartfony, AGD, zegarki oraz urządzenia smart home. Ponadto, zadbano o to, by pojawiły się również propozycje dla tych osób, które cenią sobie gotowe zestawy spoza kręgu gamingowego – czyli te skierowane do klienta poszukującego sprzętu biznesowego lub typowo domowego.

Rabaty na produkty dostępne w ramach akcji Celny Strzał sięgają nawet 1400 złotych. W przypadku kompletowania zestawu komputerowego, takie oszczędności mogą być naprawdę istotne. Wie o tym z całą pewnością kto kiedykolwiek stanął przed zadaniem stworzenia konfiguracji obejmującej jednostkę centralną oraz wszelkie istotne peryferia.

Celny Strzał niczym efektywność w grze. Dlaczego warto skorzystać z promocji?

Jeżeli jesteście maniakami technologicznymi i reprezentujecie #PCMasterRace, to na pewno znacie dylemat wielu graczy próbujących skompletować najlepsze podzespoły do swojego komputera. Nierzadko ogranicza nas określony budżet. W najtrudniejszych przypadkach, musimy powziąć pewne kompromisy i by móc zakupić lepszy monitor, zmuszeni jesteśmy nieco oszczędzić na innych rzeczach. Możemy też kupić zestaw z mniej wydajnymi podzespołami. Akcja Celny Strzał może być odpowiedzią na problemy wielu graczy, którzy dotychczas musieli pogodzić się z pewnymi kompromisami.