100 godzin tygodniowo pracy nad Cyberpunk 2077 – ciepły wizerunek CDPR pęka

Gracze są źli i rozżaleni. Powodów zrozumieć do końca nie potrafię. Wiem jak to jest czekać na dzieła popkultury i musieć obejść się smakiem, ale to też nie jest do końca tak, że te opóźnienia wzięły się z widzimisię wydawcy. Warto pamiętać, że za każdym takim produktem stoją ludzie. To krew, pot i łzy dziesiątek (setek) osób, które pracują nad tym, by produkt spełniał oczekiwania klientów. Ale jak słusznie zauważa wielu komentatorów obecnej sytuacji, wymuszanie na ekipie takiej pracy przez podanie „dnia zera” na który muszą się wyrobić trzaskając chore ilości nadgodzin jest… mało etyczne. Wskazują na brak kompetencji osób zajmujących się zarządzaniem projektem, a jeden z komentujących w serwisie The Verge opisał sytuację z ostatnich miesięcy katastrofalnym przejawem niekompetencji.

I’m thinking, in light of insider testimony about how it’s like to work for CDPR, it’s evidence of poor management and communication between devs and execs. Recent months of Cyberpunk 2077 development have been nothing short of a catastrophic display of incompetence.

Nie wziąłem urlopu na premierę ani Cyberpunka 2077, ani nowych konsol. Nie czekam na Cyberpunka. Bardzo mocno trzymam kciuki za powodzenie projektu, ale po wczorajszym przesunięciu premiery nie mogę zrozumieć jednego. Skoro i tak nie udało się zgrać z premierą nowych sprzętów, to nie można było postawić na te wartości o których Marcin Iwiński wspominał w 2019 roku i po prostu przesunąć jej jeszcze dalej, by patch wydany pierwszego dnia był dopracowany i nie wymagał na twórcach crunchu? Odpowiedzią najprawdopodobniej są pieniądze, wiem. Ale nagle wszystkie te informacje zaczynają się ze sobą kłócić. I ten wizerunek ciepłego dewelopera który kocha graczy i swoich pracowników zaczyna się rozpadać na naszych oczach.

So are they going to actually have a next-gen version at launch or not crunch their employees? Because this sucks for millions of players and every CDPR employee if that’s the case.

PS — zobaczcie jak wszystko potrafi się szybko zdezaktualizować. Wpis, dosłownie, z poniedziałku ;-)