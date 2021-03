Cyberpunk 2077 z wieloma poprawkami

CD Projekt zaczyna powoli odkrywać karty dotyczące zmian jakie wprowadzi patch 1.2 dla Cyberpunka 2077. Ma to być jak do tej pory największy zestaw poprawek do gry, którą trapi nadal wiele problemów. Dzisiaj ujawniono na czym między innymi skupili się deweloperzy pracujący nad zmianami w grze. Prace dotyczyły między innymi zbyt szybkiej reakcji policji w Night City na wszystkie przestępstwa popełniane przez naszego bohatera. Poprawiono też model prowadzenia pojazdów, usunięto błędy sprawiające, że pojazdy potrafiły się zawiesić i nie można było nimi ruszyć oraz poprawiono zachowanie niektórych wszczepów.

To ważny krok na drodze do naprawienia zachowań policji w naszej grze. Zmiany powinny pomóc z problemem NPC-ów pojawiających się za plecami postaci i stworzą wrażenie, że policja potrzebuje trochę czasu, by dotrzeć na miejsce zdarzenia, kiedy ktoś zgłosi przestępstwo. Dodaliśmy również drona rozpoznawczego, by gracze mieli poczucie, że policja obserwuje i analizuje sytuację na bieżąco. – Patryk, Lead Gameplay Designer & Łukasz, Lead Technical Designer, CD PROJEKT RED.

Analizując opinie dotyczące naszego modelu kierowania pojazdami, zauważyliśmy, że gracze mieli najwięcej problemów z szybkością sterowania. Większość zastrzeżeń pochodziła od graczy korzystających z klawiatury na PC oraz graczy, których platformy miały problemy z płynnością, i skupiały się na tym, jak trudno utrzymać samochody w torze jazdy.

W menu opcji dodaliśmy teraz suwak czułości sterowania. Umożliwia on spowolnienie szybkości sterowania wszystkimi pojazdami i z użyciem wszystkich urządzeń wejściowych, bez wpływania na maksymalny kąt skrętu. Samochodami trudno było kierować szczególnie przy spadkach płynności gry. Przyczyna tkwiła w kodzie gry, który nie radził sobie z nagłymi zmianami liczby klatek na sekundę. Obecnie szybkość sterowania powinna działać tak samo w przedziale od 20 do ponad 60 klatek na sekundę.

Na koniec przyjrzeliśmy się poszczególnym samochodom, w tym Archer Hella gracza, i naprawiliśmy problemy, które sprawiały, że przy mniejszej płynności rozgrywki pojazdy stawały się zbyt narowiste. – Séamus, Senior Vehicle Programmer, CD PROJEKT RED.

W pewnych sytuacjach nasz pojazd mógł utknąć lub zawiesić się na elementach otoczenia Night City. Teraz dodaliśmy funkcję odblokowania pojazdu, która włącza się, kiedy próbujecie przyspieszyć, ale się nie poruszacie. Przytrzymując gaz, możecie rozkołysać pojazd w przód i w tył lub obrócić go lewo/prawo. – Séamus, Senior Vehicle Programmer, CD PROJEKT RED.

Unik przy podwójnym naciśnięciu klawisza ruchu można wyłączyć w ustawieniach sterowania. Unik nadal można wykonać poprzez podwójne naciśnięcie klawisza przełączającego kucnięcie (domyślnie klawisz „C”).

Można też teraz przenieść sterowania za pomocą WSAD na sterowanie przy użyciu innych klawiszy. Wciąż jeszcze musimy rozwiązać kilka problemów z przypisanymi akcjami, czym zajmiemy się w kolejnych aktualizacjach. – Wojtek, Tools Programmer, CD PROJEKT RED.

Miejmy nadzieję, że zmian będzie jednak nieco więcej bo czekamy na nie już dosyć długo. Trzeba pamiętać, że Cyberpunk 2077 nadal nie wrócił do PlayStation Store i nie wiadomo czy kiedykolwiek tam wróci. Nie wygląda to zbyt optymistycznie patrząc na kolejne opóźnienia, również patrząc z perspektywy wersji stworzonej na konsole nowej generacji czy ewentualne dodatki. Być może więcej informacji pojawi się w kwietniu, kiedy CD Projekt poinformuje o swoich wynikach finansowych za 2020 rok.

źródło: Cyberpunk.net