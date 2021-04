Ruszył oficjalny sklep CD Projekt na Allegro. Oto co w nim kupicie

W 2019 r. firma CD PROJEKT wystartowała ze swoim sklepem z akcesoriami i ubraniami inspirowanymi własnymi grami. Wiedźmin i Cyberpunk 2077 mają swoich fanów, którzy chętnie wydadzą dodatkowe pieniądze na gadżety związane z tymi tytułami. CD PROJEKT RED GEAR w swojej ofercie posiada kubki, etui na telefony, torby, naklejki, przypinki, t-shirty, bluzy, kurtki, czapki, figurki, puzzle, notesy, plakaty, a nawet biżuterię. Sklep nie obsługuje wyłącznie klientów w Polsce. Zamówienia wysyłane są do krajów europejskich a także do Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Firma poinformowała właśnie o rozszerzeniu swojej działaności związanej ze sprzedażą gadżetów inspirowanych własnymi grami. W serwisie Allegro wystartowała strona CD PROJEKT RED GEAR umożliwiająca szybkie kupowanie produktów bez konieczności zaglądania do dedykowanego sklepu.

Cieszymy się, że CD PROJEKT RED rusza ze swoim oficjalnym sklepem internetowym na Allegro. Kategoria gadżetów związanych z popkulturą zanotowała ponad 90% wzrost sprzedaży rok do roku w pierwszym kwartale 2021 roku. To świetny wynik potwierdzający duży potencjał kategorii. Współpraca z CD PROJEKT RED sprawi, że klienci będą mieli dostęp do jeszcze szerszego asortymentu w bardzo dobrych cenach.

− mówi Jacek Weichert, dyrektor segmentu Kultura i Rozrywka, Kolekcje i Sztuka w Allegro.

CD PROJEKT RED GEAR na Allegro. Sklep z gadżetami twórców Wiedźmina i Cyberpunk 2077 już dostępny

W chwili obecnej w CD PROJEKT RED GEAR na Allegro znajdziecie 135 ofert — z czego główną cześć (80 pozycji) zajmują koszulki z motywami z gier Wiedźmin i Cyberpunk 2077. Z innych kategorii znajdziecie m.in. kubki, figurki, breloki, plakaty, torby i plecaki oraz biżuterię. Produkty kupicie z Allegro Smart: Do Paczkomatów i Punktów odbioru przy zakupie za min. 40 zł lub kurierem przy zakupie za min. 80 zł. CD PROJEKT informuje, że asortyment w sklepie GEAR będzie stale rozbudowywany i w najbliższej przyszłości pojawią się kolejne gadżety inspirowane hitowymi produkcjami studia.

CD PROJEKT RED Gear na Allegro na starcie oferuje blisko 140 unikalnych ofert, a jego asortyment będzie stale poszerzany o nowości związane z Cyberpunkiem i Wiedźminem. Wejście na największą w Polsce platformę e-commerce, to dla nas okazja, aby wzmocnić naszą obecność w sieci i dotrzeć do grona nowych klientów, którzy kupując na Allegro mogą korzystać z atrakcyjnej opcji dostawy, czyli Allegro Smart.

— mówi Aleksandra Jarośkiewicz, e-commerce Director w CD PROJEKT.

Źródło: informacje prasowe