Trzy filary nowej strategii CD Projekt

Prezes Adam Kiciński już na samym początku przedstawił trzy główne filary, na których w najbliższych latach skupi się CD Projekt. Chodzi o tworzenie świetnych gier typu RPG, wejście do trójki najbardziej uznanych producentów gier na świecie i zapewnienie swoim tytułom ugruntowaną pozycję w światowej popkulturze. Ma na to pozwolić nowa strategia, która składa się z trzech elementów. RED 2.0 to nowy plan produkcyjny, który przewiduje równoległą pracę nad 2 grami AAA jednocześnie. Będzie to możliwe między innymi dzięki zatrudnieniu nowych ludzi oraz przez akwizycje, takie jak ta ogłoszona dzisiaj. Dzięki temu niezależne zespoły będą mogły pracować zarówno nad grami ze świata Wiedźmina, jak i Cyberpunka 2077.