Czym jest Canva?

Canva, to narzędzie do tworzenia różnego rodzaju grafik, plakatów, ogłoszeń czy zwykłych wizytówek. Do dyspozycji dostajemy w darmowej wersji 8 tysięcy szablonów, które możemy w dowolny sposób edytować.

Całość podzielona jest na ponad 100 typów projektów, na przykład do umieszczenia w serwisach społecznościowych na potrzeby publikacji okolicznościowych postów, do różnego rodzaju projektów graficznych, prezentacji czy zwykłych listów. Mogą to być też wizytówki, miniatury do wrzucanych filmów na YouTube, kolaże zdjęć, zaproszenia oraz broszury i ulotki.

Tak więc wachlarz możliwości jest dość szeroki. A jak się z tego korzysta? Jeśli chcecie sprawdzić dla porównania, jak to wyglądało jeszcze 7 lat temu, zapraszam do mojego pierwszego wpisu o Canva.