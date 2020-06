CANAL+ telewizja przez internet – urządzenia, na których działa usługa i jej przydatne funkcje

CANAL+ telewizja przez internet już działa, a my testujemy usługę. Wiecie już jak ją zamówić, co jest potrzebne do jej uruchomienia oraz jakie dokładnie pakiety i programy w niej znajdziecie. Przyszła więc pora by przyjrzeć się dokładnie konkretnym platformom, na których można uruchomić usługę oraz temu, jakie ciekawe i przydatne funkcje przygotował CANAL+

A jak przystało na usługę w 2020 roku, jest tego sporo. Gdybym miał na przykład możliwość pauzowania i cofania programów nadawanych na żywo, pewnie nigdy nie musiałbym nagrywać niczego na kasety VHS – dodatkowo zastanawiając się, czy aby na pewno zaprogramowana wcześniej godzina pokryje się z czasem emisji filmu i serialu. To naprawdę fajne czasy i cieszę się, że nowoczesne usługi sieciowe korzystają z takich rozwiązań.

Materiał powstał we współpracy z CANAL+.