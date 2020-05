CANAL+ jako jedyna usługa z VOD i telewizją online? Kogo przekona nowa oferta

Ta druga kategoria wygląda dość interesująco, bo mamy tu do czynienia z całym katalogiem HBO GO, a także takimi rarytasami jak FOX Play oraz National Geographic Play. Dwie ostatnio wymienione usługi były tylko bonusami do pakietów oferowanych u operatorów kablowych, a przez pewien czas można było wykupić do nich dostęp także na Playerze. Jestem zdruzgotany opieszałością FOX-a i National Geographic, którzy do tej pory nie postarali się o to, by widzowie w Polsce (i wielu innych krajach) mogli komfortowo oglądać ich programy na życzenie w Internecie i taką namiastkę ich serwisu VOD należy traktować jak mannę z nieba. CANAL+ nie może ingerować w treści oferowane przez partnerów, dlatego będziemy musieli pogodzić się z niższą jakością treści dostarczanych z zewnątrz (dotyczy to HBO, FOX i National Geographic), a w przypadku dwóch ostatnich nadawców będziemy musieli zadowolić się materiałami tylko z polską ścieżką dźwiękową (lektor/dubbing).

Niektórych seriali nie zobaczymy na VOD nigdzie indziej, ale…