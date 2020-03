Canal+ z jeszcze dłuższą i poszerzoną ofertą odkodowanych kanałów

Platforma Canal+ jest kolejnym dostawcą treści, który postanowił odkodować swoje programy widzom, oczywiście w związku z całą akcją spędzania czasu w domu. Odkodowane pasmo ma tym razem objąć kanały z pakietu Extra+ i będzie dostępne dla abonentów od 1 do 30 kwietnia tego roku. W tym samym czasie Platforma Canal+ odkoduje również dostęp do kanału Canal+ Family oraz udostępni dla wszystkich abonentów nową kolekcję filmową „I love KINO” bez dodatkowych opłat.

Dodatkowa darmowa oferta skierowana jest do posiadaczy pakietów Entry+, Smart+ lub Comfort+. W przypadku abonentów z podstawowym pakietem Entry+ jest do dostęp do 96 kanałów spoza ich oferty. Możliwe, że najciekawszym z nich będzie Canal+ Family, którym treści dla siebie powinna znaleźć cała rodzina, w tym najmłodsi widzowie.