Wyciek daty premiery i zwiastunu Call of Duty: Modern Warfare 2 Remaster. Odświeżona wersja z nową ceną

Na niemieckim PlayStation Store pojawił się zwiastun i screeny Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Gracze bardzo szybko podzielili się tą informacją ze światem, rozsyłając wieści gdzie tylko się da. Activision nie może już udawać, że nic się nie dzieje. Zapewne w ciągu kilku najbliższych godzin powiedzą wszystkie informacje., aby gracze mieli całkowitą pewność przed zbliżającą się wielkimi krokami premierą.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered na PlayStation Storre

BREAKING: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered Trailer has been leaked. RT if you're hyped. pic.twitter.com/5FipfcNt1N — MW2 Remastered (@MW2Remastered4K) March 30, 2020

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered to odświeżona wersja ciepło przyjętej odsłony z 2009 roku. Twórcy ulepszyli tekstury i animacje, dopracowali również rendering, oświetlenie oraz HDR. Gracze otrzymają możliwość zakupienia pakietów, które zawierają nową zawartość do Call of Duty Modern Warfare oraz Call of Duty: Warzone. Premiera gry nastąpi już jutro (31 marca 2020 roku). Cena tytułu wynosi 24,99 euro., co powinno dać sumę około 110 złotych w polskich sklepach.

Call of Duty: Moden Warfare 2: Remastered zadebiutuje na PC, PlayStation 4 oraz Xboxie One. Odświeżona wersja kampanii dla pojedynczego gracza powinna przypaść do gustu wszystkim fanom serii. Przecieki dotyczące odpicowanej wersji Modern Warfare 2 sprawdziły się. Jak będzie z pozostałymi? Mówi się również o Modern Warfare 3 Remastered. Jest możliwe, że jeszcze na aktualnej generacji ogramy trzy opowieści z serii Modern Warfare.

Call of Duty: Modern Warfare 2 z 2009 roku było szóstą odsłoną serii. Miliony graczy z całego świata wcieliło się wtedy w żołnierza współczesnej armii, aby wykonać szereg niebezpiecznych i zróżnicowanych misji. Najnowsze technologie wojskowe w postaci wirtualnej bardzo spodobały się wielbicielom serii. Oprawa audiowizualna była przy premierze uznana za bardzo widowiskową. Moduł rozgrywki sieciowej przyciągnął do siebie graczy na dłużej. Wygląda na to, że twórcy doskonale wiedzieli, za którą odsłonę serii powinni się wziąć, aby jak najbardziej przypodobać się swoim odbiorcom.