Cała prawda o karierach i zarobkach specjalistów IT w Polsce. Zarabiają mniej niż myślicie

Przyznam się szczerze, że z reguły ignoruję wszystkie raporty o wynagrodzeniach z sektora IT. Przeważnie to bełkot, który nic nie wnosi, a jego jedynym celem to reklama firmy, która wspomniany raport udostępniła. Raport, który chcę dzisiaj omówić przykuł moją uwagę z dwóch powodów bo nie są to jedynie zarobki w IT.

Po pierwsze zdaje się dużo sensowniej oddawać rzeczywistość, ponieważ nie ignoruje umów B2B które stanowią fundament polskiego sektora IT. Obecnie to chyba najpopularniejsza forma zatrudnienia w tej branży, a o atrakcyjności firmy świadczy umiejętność dostosowania swojej polityki wewnętrznej do tego typu umów. Po drugie podaje ciekawe wyniki dotyczące początków kariery osoby z długim stażem co nie zdarza się często. No to do dzieła, zajrzymy w portfele i historię speców IT ;)

Szkoła jednak ważna?

24% osób ze stażem 8+ lat przyznaje, że pierwsze kroki w programowaniu zaczęło już w podstawówce, a następnie pielęgnowało swoją pasję w trakcie studiów. Z kolei 30% z nich określa czas spędzony na uczelni za najcenniejsze źródło nauki.

Nie jest tajemnicą, że doświadczeni specjaliści IT cieszą się „popularnością” wśród pracodawców. Pozyskanie osoby z ugruntowaną wiedzą i odpowiednim zestawem umiejętności jest nie lada wyzwaniem. Pandemia koronawirusa tego nie zmieniła. No Fluff Jobs zwraca jednak uwagę, że w maju było o 14% więcej ofert skierowanych do osób na poziomie mid i senior. Wirus namieszał na rynku, duża ilość etatów została zredukowana więc firmy, które mogły sobie na to pozwolić poszła na łowy i starają się wyłapać największe talenty dla siebie.