Było źle, jest jeszcze gorzej. Jakim cudem wyszukiwarka w Windows 10 to taki bubel?

Ale od czasu do czasu jestem zmuszony skorzystać z wyszukiwarki, by odnaleźć konkretny plik lub szybko trafić do potrzebnej mi sekcji w Ustawieniach systemu. Dla przykładu: po wpisaniu w wyszukiwarkę słowa „mysz” i wciśnięciu entera w mgnieniu oka mogę zmienić liczbę wierszy przewijanych przy obrocie kółkiem na myszy (co trzeba robić niemalże po każdym ponownym uruchomieniu komputera…).

I zdarza się, że frazy, które do tej pory były niezawodne (jak „mysz”) nagle przestają działać. Restart komputera bywa pomocny, ale nie zawsze przynosi efekty. Zauważyłem, że niektóre z aplikacji w ogóle są pomijane w wynikach, mimo że wśród nich znajdują się pliki z wpisaną frazą w nazwie, o których istnieniu nawet nie miałem pojęcia. Do takich danych Windows 10 jest w stanie dotrzeć, takie dane zostały zindeksowane. Ale zainstalowana aplikacja już nie.

Żeby było zabawniej, do takiego grona niewyszukiwalnych programów należą aplikacje instalowane ze Sklepu Microsoft, a także same aplikacje z pakiet Office. W trakcie awarii, o której wspomniałem, nie mogłem odnaleźć żadnej aplikacji i dopiero skorzystanie z… wyszukiwarki Google, by dowiedzieć się, co może być przyczyną problemu, przyniosło pewne odpowiedzi.

Wyszukiwarka w Windows 10 nadal jest mało skuteczna