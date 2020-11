Być jak SpaceX. RocketLab przetestuje procedurę odzyskania rakiety Electron

Złap mnie, jeśli potrafisz

RocketLab nie zdecydowało się skopiować metody SpaceX. W przypadku tak małej rakiety jak Electron konieczność pozostawienia wystarczającej ilość paliwa dla manewru lądowania prawdopodobnie zbyt ograniczyłaby jej ładowność. W związku z tym zdecydowano się na procedurę, którą można by nazwać pasywną.

Rakieta po zakończeniu właściwej pracy ma się obrócić i wejść w atmosferę. Jeśli przetrwa ten newralgiczny dla całej konstrukcji moment, po ustabilizowaniu lotu otworzą się wbudowane w konstrukcję spadochrony, które wyhamują jej lot z ośmiokrotnej prędkości dźwięku do poziomu 10 metrów na sekundę.

Cała procedura ma się kończyć złapaniem rakiety przez specjalnie przygotowany helikopter. W czasie nadchodzącego startu ten ostatni etap zostanie jednak pominięty, a rakieta wyląduje bezpośrednio w oceanie, skąd podejmie je statek RocketLab. Próby łapania rakiety były jak na razie prowadzone tylko przy pomocy atrap zrzucanych z drugiego helikoptera.

Test opłacalności

Z wypowiedzi firmy wynika, że zanim przejdą do prób ostatecznych, chcą sprawdzić, czy w ogóle jest o co walczyć. Istnieje bowiem obawa, że elementy wyposażenia Electrona mogą nie przetrwać wejścia w atmosferę, co może stawiać pod znakiem zapytania opłacalność całego przedsięwzięcia. Przypomnę, że Electron jest rakietą zbudowaną z kompozytów, w związku z czym elementy w jej wnętrzu są poddawane innym obciążeniom niż w przypadku Falcona.

Firma wierzy, że może się to udać, w czasie poprzednich prób dwie rakiety przeprowadziły już udany manewr wejścia w atmosferę, ale z powodu braku spadochronów nie dało się ich zbadać po uderzeniu w powierzchnię oceanu. W czasie aktualnych testów rakieta powinna przetrwać lądowanie, co pozwoli poddać ją szeroko zakrojonym badaniom po powrocie do fabryki. Planowanych jest kilka tego typu testów i dopiero po określeniu co da się uratować, podjęta zostanie decyzja co do włączenia helikoptera do akcji.