Under Armour z nowymi ultralekkimi butami do biegania, które połączą się z aplikacją MapMy Run

UA Flow Velociti Wind, czyli nowy model butów do biegania od popularnej sportowej marki Under Armour, to kolejny produkt firmy, który wykazuje cechy „inteligentnego” elementu garderoby. O tyle jednak ciekawym, że firma mocno promuje teraz swoją aplikację MapMyRun, która zastąpiła Endomondo. To jednak nie jest najważniejsza cecha nowych butów do biegania, ale miły dodatek, który mam nadzieję pozwoli jeszcze dokładniej monitorować treningi.

Buty UA Flow Velociti Wind wyposażono w responsywną, przyczepną mieszankę pianki, przez co na ich podeszwie nie znajdziecie gumowej powierzchni zewnętrznej. W zamyśle taka konstrukcja pozwoliła stworzyć but o wyjątkowo dobrej przyczepności. Cholewka UA Warp ma natomiast świetnie dopasowywać się do sylwetki, by – jak mówi informacja prasowa – „uwolnić pełną wydajność zawodnika”. Buty charakteryzują się również świetną amortyzacją, wytrzymałością i niską wagą (240 gramów przy męskim rozmiarze 42).