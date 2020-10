500 km/h w nieco ponad 20 sekund

Bugatti Bolide będzie bazował na konstrukcji Chirona, ale zostanie znacznie odchudzony i wzmocniony. Co ciekawe jeśli powstanie to powinien otrzymać certyfikację FIA i będzie mógł wziąć udział np. w wyścigu LeMans. To o tyle istotne, że według symulacji francuskiej firmy, Bolide powinien pokonać okrążenie toru w LeMans o 7 sekund szybciej niż rekordzista Toyota TS050 Hybrid, która ostatnio wygrała słynny 24-godzinny wyścig. Ten rekord to 3:14.791 s. I trudno się temu dziwić patrząc na specyfikację tego bolidu.