Budzisz się rano, a na dyskach nie ma danych. Western Digital i jego klienci mają problem…

Dzisiejszy świat zmienił się tak bardzo, że nawet w naszych domach coraz większą ilość rzeczy przechowujemy już tylko cyfrowo. Faktury, dokumenty, dokumentacja medyczna, zdjęcia, filmy rodzine... to wszystko ląduje na dyskach naszych komputerów. Do dziś wiele osób nie potrafi nimi sensownie zarządzać, nie robi backupów, choć na szczęście postaw tego typu jest z roku na rok coraz mniej. Gorzej, jeśli świadomie używacie nowoczesnych narzędzi, wasze archiwa są dobrze zorganizowane, ale w wyniku błędów producenta dane i tak znikną. To właśnie spotkało użytkowników dysków Western Digital My Book Live.