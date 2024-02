Jego postać budzi skrajne emocje. Za kilka tygodni film o karierze YouTubera w polskich kinach!

Film o polskim YouTuberze Kamilu "Buddzie" Labuddzie nie powinien być dla nikogo kto śledzi branżę specjalnym zaskoczeniem. Pierwszy raz o projekcie usłyszeliśmy kilka miesięcy temu, choć brakowało jakichkolwiek szczegółów związanych z tematem. Tych zbyt wielu wciąż nie przyszło nam usłyszeć, ale wiadomo że projekt został skończony — i za kilkadziesiąt dni trafi do kin.

Budda: dzieciak '98 — film o polskim YouTuberze wkrótce w kinach!

Buddy raczej nikomu kto nawet pobieżnie śledzi świat polskich influenserów przedstawiać nie trzeba. YouTuber od wielu miesięcy zaskakuje swoim "rozdawnictwem", które stają się jednymi z najgłośniejszych elementów jego działalności. W styczniu zrobił on wielkie losowanie, w którym do wygrania było kilka samochodów, z których wartość najdroższego (BMW M3) przekroczyła barierę 500 tys. złotych.

Jego kariera może nie należy do długiej, ale bez wątpienia jest interesująca. Wielu widzów jest zainteresowanych jak Kamil Labudda dotarł tam gdzie jest, skąd ma pieniądze i jak wygląda jego dotychczasowa ścieżka.

Kontrowersje związane z pokazem przedpremierowym filmu Budda: dzieciak '98

Pierwsi widzowie mieli już szansę obejrzeć produkcję na pokazie przedpremierowym. I informacje które trafiły do sieci wzbudziły ogrom kontrowersji. Przede wszystkim mowa tu o przemowie Buddy, który wytłumaczył dlaczego zabrakło w nim zapowiadanych historii innych dwóch polskich influenserów: Natsu oraz Boxdela. Jak przedstawił to Kamil Labudda: ten drugi został wykluczony przez temat Pandora Gate. Zaś duet Budda i Natsu najzwyczajniej w świecie się nie spinał, bo ich historie są na tyle inne, że... takie połączenie nie miało za dużo sensu. Temat poniósł się dość szeroko i jest dość mocno komentowany przez zaangażowanych widzów.

(...) w składzie początkowym był Michał Boxdel Baron, była Natsu i byłem ja. Natomiast jeżeli chodzi o temat pandorowy, to niestety wykluczył nam on Michała. Zostawienie w składzie ja i Natalia było totalnie bez sensu, bo mamy zupełnie różne historie i zostawiliśmy film dokumentalny o tym jak wygląda ta branża, na mojej osobie.

Budda: dzieciak '98. Premiera już w marcu

Film Budda: dzieciak '98 trafi kin w całej Polsce już za kilka tygodni. Budda podał oficjalną datę premiery — i będzie to 22 marca 2024 roku. Dla tych najbardziej niecierpliwych — pierwsze urywki filmu już teraz krążą po sieci i nietrudno się na nie natknąć. Oficjalna premiera jednak dopiero za kilka tygodni. Jeżeli interesują was kulisy kariery jednego z najgłośniejszych (a z pewnością: najbardziej hojnego) polskich twórców internetowych — to już za kilka tygodni nadarzy się okazja, by