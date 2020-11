Odpowiedź Bud Light na Xbox Series X i PS5

Bud Light nieco z przymrużeniem oka zareagował na premierę konsol Xbox Series X i Sony PlayStation 5. Postanowił wyprodukować własną konsolę, ale tylko w jednym egzemplarzu. To czyni ją jednak wyjątkową, tym bardziej, że zostanie sprzedana na aukcji, z której dochód zostanie przekazany na cele charytatywne. BL6 to urządzenie w formie małego uchwytu na 6 piw, z tym, że w podstawie znajdziemy wbudowany niewielki komputer z procesorem Intel Core i7-1065G7, 16 GB pamięci RAM i Windows 10 na pokładzie. Co więcej w obudowie zamontowano jeszcze mini projektor – ASUS ZenBeam o rozdzielczości 1280×720 pikseli, który może wyświetlić obraz na dowolnej powierzchni i w dowolnym miejscu.

W pakiecie dostajemy też dwa kontrolery oraz 6 gier – Tekken 7, Soulcalibur VI, Flashlight Freeze Tag, R.B.I. 20 Baseball, Broforce oraz Six Puck. Co więcej w obudowie zmieszczą się też dwie puszki dowolnego napoju (;-)), o których temperaturę zadba specjalnych układ chłodzenia. Wygląda na to, że mamy idealny zestaw na wypady ze znajomymi. Problemem może być tylko cena, już dzisiaj wynosi ona 3000 USD, a aukcja potrwa jeszcze przez prawie tydzień. Jeśli jesteście zainteresowani to zajrzyjcie pod ten link.